Vettel na Alpine? Entenda o último rumor do mercado da F1 2023

Nesta sexta-feira de treinos livres para o GP do Japão, em meio aos rumores sobre o mercado de pilotos da Fórmula 1 para a temporada 2023, repercutiu a informação de que o alemão Sebastian Vettel estaria negociando com a Alpine.

A possibilidade foi veiculada por outro germânico: o ex-F1 Ralf Schumacher, que hoje comenta sobre a categoria na Sky Alemanha. O ex-piloto de Jordan, Williams e Toyota na elite do automobilismo, portanto, deixou o noticiário em ebulição, causando espanto entre os fãs de F1.

Isso porque Vettel anunciou sua saída da Aston Martin ao fim de 2022 justamente para se aposentar, com o intuito de passar mais tempo com a família. O time britânico de Silverstone tinha como foco a renovação de contrato com o tetracampeão, mas ele não quis. Assim, Lawrence Stroll viabilizou a contratação do espanhol Fernando Alonso, que deixará a própria Alpine para ser o novo companheiro do canadense Lance Stroll nos próximos campeonatos.

De todo modo, segundo Schumacher, a Alpine teria tentado convencer Vettel a não se aposentar, pois ele seria visto pela equipe azul como a melhor opção para assumir o lado da garagem oposto ao do francês Esteban Ocon.

O fato é que, na verdade, outro representante da França na F1 está na mira da escuderia do país: Pierre Gasly, que deve deixar a AlphaTauri para mudar de ares, abrindo caminho para a contratação do holandês Nyck de Vries como novo 'parceiro' do japonês Yuki Tsunoda no 'time B' da Red Bull.

Nas outras interrogações do mercado de 2023, o alemão Nico Hulkenberg é visto como favorito, embora com a concorrência do italiano Antonio Giovinazzi, para assumir a vaga do também germânico Mick Schumacher na Haas, que já tem o dinamarquês Kevin Magnussen confirmado para o ano que vem. O outro assento incerto é o da Williams ao lado do anglo-tailandês Alex Albon, com o próprio Mick cotado, além do norte-americano Logan Sargeant, hoje na Fórmula 2.

De qualquer forma, o Motorsport.com fez um panorama geral sobre a 'dança das cadeiras' da F1 no programa SEXTA-LIVRE. Um dos destaques foi a própria informação relativa ao interesse de Alpine em Vettel. Veja o debate dos repórteres Carlos Costa e Erick Gabriel no YouTube:

Que punições RBR e Aston podem tomar caso tenham violado teto de gastos da F1?

