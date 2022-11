Carregar reprodutor de áudio

A trajetória de Sebastian Vettel na Fórmula 1 acabará na bandeira quadriculada do GP de Abu Dhabi. E para este momento especial na carreira de um dos pilotos de maior sucesso da história da categoria, o tetracampeão não estará sozinho, podendo contar com a companhia de seus fãs em um projeto ambiental.

Vettel colocará fim a uma carreira de mais de uma década e meia de duração, marcada por quatro títulos mundiais e mais de 50 vitórias. E pelo seu impacto na categoria, ele achou correto não estar sozinho em sua despedida.

Por isso, o alemão terá no fim de semana em Yas Marina uma pintura especial em seu capacete, com fotos de seus fãs. E se você se pergunta se ainda há como fazer parte deste momento, a resposta é sim!

O alemão criou uma plataforma em que as maiores doações terão a chance de escolher a imagem que deseja incluir em seu capacete, uma das peças de colecionador mais especiais para o piloto. Através de um post em seu perfil no Instagram, ele anunciou como os fãs podem participar, acessando o site criado especialmente para isso.

Como ele mesmo disse, "100% do valor arrecadado será destinado a uma boa causa, e um projeto próximo do meu coração".

"Minha última volta", como ele chamou o projeto, será uma oportunidade para que centenas de fãs do alemão possam dizer que estiveram ao seu lado na despedida da Fórmula 1, um gesto honrado que ainda será uma boa ação solidária.

Na página, finallap.de, é possível ver que o dinheiro arrecadado será direcionado a um projeto ambiental. A campanha acaba na próxima quinta-feira, 10 de novembro, às 17h, horário de Brasília. Então se você quiser participar, corra!

