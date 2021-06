Arthur Leclerc comandou uma dobradinha da Prema neste sábado, vencendo a segunda corrida da Fórmula 3 em Paul Ricard a frente do norueguês Dennis Hauger. Entre os brasileiros, Enzo Fittipaldi foi o 18º enquanto Caio Collet abandonou com problemas.

O monegasco, que estreia na F3 neste ano, conquistou seus primeiros pontos com a Prema após largar na pole da corrida dois, com a inversão dos doze primeiros colocados da prova realizada mais cedo neste sábado e terminou a frente do companheiro de equipe que lidera o campeonato.

A Prema estava a caminho de dominar o pódio, com Olli Caldwell em terceiro antes de ser ultrapassado por Victor Martins, companheiro de Collet na MP Motorsports, na penúltima volta, dando ao francês dois pódios consecutivos na etapa.

Martins, da Academia da Alpine, escalou novamente o pelotão, terminando em terceiro após largar em 11º. Na corrida um, ele foi o segundo após sair da décima posição.

Jack Doohan, da Trident, foi o quinto, enquanto seu companheiro, Clément Novalak, foi o sexto, também correndo em casa.

Jak Crawford, da Hitech, e Collet, da MP, ficaram na largada, mas conseguiram ligar seus carros pouco depois.

Leclerc se manteve na liderança na curva um, com Caldwell emergindo atrás dele na luta pela segunda posição, aumentando a vantagem para mais de um segundo já na volta seguinte. Mais atrás, Doohan conseguiu passar Ayuma Iwasa, da Hitech pela quarta posição, enquanto a prova de Collet acabou após se envolver em uma colisão.

Na quinta volta, Doohan havia se juntado à batalha do pódio, ficando apenas um segundo atrás de Hauger, em terceiro, com Martins logo atrás do australiano. Mas, duas voltas depois, Martins passou Doohan enquanto Hauger ultrapassou Caldwell pela segunda posição.

Já Leclerc seguiu aumentando a vantagem, que já era de 2s3 na volta 10.

A duas voltas do fim da corrida, Aleksandr Smolyar, que venceu a corrida um, estava na luta pela sétima posição com Iwasa e Calan Williams, da Jenzer, com o russo saindo na frente, enquanto Williams passou Iwasa na volta final pelo oitavo lugar.

Agora, o grid da F3 volta à pista de Paul Ricard no domingo para a terceira e última corrida do final de semana. Seguindo a classificação da sexta sem inversões, Frederik Vest, da ART, sai na pole, com Dennis Hauger em segundo, Victor Martins em terceiro, Jack Doohan em quarto e Caio Collet em quinto, enquanto Enzo Fittipaldi sai em 21º. A largada está marcada para 06h40, com transmissão do Bandsports.

Confira os resultados da corrida 2 da Fórmula 3 em Paul Ricard:

