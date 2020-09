Na primeira corrida da Fórmula 2 em Sochi, o atual líder do campeonato, Mick Schumacher garantiu sua segunda vitória na temporada e aumentou sua vantagem na ponta, em um dia em que nenhum brasileiro terminou no Top 10.

O pole Yuki Tsunoda fez uma largada limpa e se manteve na pole enquanto Schumacher, que saiu em terceiro, passou a outra Carlin, de Jehan Daruvala, para assumir a segunda posição.

Em menos de cinco voltas Schumacher chegou em Tsunoda, mas o japonês conseguiu abrir uma nova vantagem, de mais de dois segundos, seguindo na frente quando ambos pararam na volta oito.

A corrida parecia destinada a Tsunoda, mas o piloto da Carlin ficou preciso atrás de Markelov, permitindo que Schumacher se reaproximasse. Foram necessárias menos de duas voltas para o alemão passar o rival.

Tsunoda chegou a cair momentaneamente para terceiro, perdendo a posição para Callum Ilott, mas conseguiu se recuperar para terminar em segundo, seis segundos atrás de Schumacher. O britânico completou o pódio, terminando apenas 0s025 a frente de Luca Ghiotto.

Completaram o Top 10 da prova: Daruvala, Aitken, Mazepin, Zhou, Armstrong e Ticktum. Enquanto isso, Guilherme Samaia foi o melhor entre os brasileiros, terminando em 16º.

Pedro Piquet, que se envolveu em um incidente com múltiplos carros ainda na primeira volta, acabou logo atrás, em 17º. Já Felipe Drugovich abandonou ainda na segunda volta com problemas.

Com isso, Mick Schumacher termina o sábado com 186 pontos, 18 a frente de Callum Ilott. Enquanto Christian Lundgaard segue em terceiro, seu abandono permitiu que Tsunoda empatasse com o dinamarquês, com 145 pontos cada. Robert Shwartzman, que começou o dia em quarto na classificação, agora é o quinto, com 140.

A Fórmula 2 corre novamente em Sochi no domingo. Depois da etapa russa, a categoria ainda terá mais dois eventos na temporada, correndo junto com a F1 nas duas provas do Bahrein.

