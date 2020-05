Audi suspende Daniel Abt após polêmica em prova virtual da F-E

A etapa desse final de semana do campeonato virtual da Fórmula E foi marcada por uma polêmica, quando Daniel Abt admitiu que havia colocado um piloto profissional de eSport para correr em seu lugar. Abt foi desqualificado da prova e multado pela categoria, mas a maior punição ao piloto ainda estava por vir.

A Audi anunciou nesta terça-feira que o piloto está suspenso indefinidamente da equipe após o acontecimento.

O alemão, que competiu também em categorias como a GP2, é um dos poucos pilotos a ter corrido em todas as provas feitas pela F-E até o momento, junto de seu companheiro de equipe Lucas di Grassi, o piloto da Mahindra Jerome D'Ambrosio e Sam Bird, da Virgin Racing.

Em todas as temporadas, Abt correu com um contrato de 12 meses.

A Audi divulgou um comunicado anunciando a suspensão de Abt: "Daniel Abt não pilotou seu carro na classificação e na corrida no quinto evento do Race at Home Challenge em 23 de maio, colocando um piloto virtual profissional em seu lugar".

"Ele se desculpou pelo acontecimento no dia seguinte e aceitou a desqualificação. Integridade, transparência e cumprimento das regras são prioridades para a Audi - e isso se aplica a todos os ramos em que a marca está envolvida, sem exceção".

"Por essa razão, a Audi Sport decidiu suspender Daniel Abt, com efeito imediato".

Abt divulgou um comunicado no domingo comentando a desqualificação, onde pediu desculpas aos seus fãs, às equipes e pilotos.

"Eu não levei isso tão a sério quanto deveria. Eu sinto muito, principalmente porque sei o tamanho do trabalho envolvido para realizar esse projeto por parte da organização da Fórmula E. Estou ciente que minha ofensa deixou um sabor amargo, mas não tomei a atitude com má intenção. Eu aceito a minha desqualificação da corrida".

Apesar de Abt estar apenas "suspenso", o Autosport apurou que o piloto deve perder sua vaga na equipe na F-E.

No teste para novatos realizado pela categoria após o eP de Marraquexe, os pilotos de GT3 Kelvin van der Linde e Mattia Drudi correram pela Audi.

GALERIA: Veja os carros e pilotos da sexta temporada da Fórmula E

Galeria Lista Audi - Lucas Di Grassi 1 / 36 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Audi - Daniel Abt 2 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lucas Di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE06 3 / 36 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Porsche - Neel Jani 4 / 36 Foto de: Porsche Porsche - Andre Lotterer 5 / 36 Foto de: Porsche Motorsport Neel Jani, Tag Heuer Porsche, Porsche 99x Electric 6 / 36 Foto de: Dan Bathie / Motorsport Images Techeetah - Jean-Eric Vergne 7 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Techeetah - Antonio Felix da Costa 8 / 36 Foto de: Techeetah Antonio Felix da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE20 9 / 36 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Virgin - Robin Frijns 10 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Virgin - Sam Bird 11 / 36 Foto de: Dan Bathie / Motorsport Images Robin Frijns, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE06 12 / 36 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Venturi - Felipe Massa 13 / 36 Foto de: Malcolm Griffiths / Motorsport Images Venturi - Edoardo Mortara 14 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Venturi Racing 15 / 36 Foto de: FIA Formula E Nissan - Sébastien Buemi 16 / 36 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Nissan - Oliver Rowland 17 / 36 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Nissan e.Dams, Nissan IMO2 18 / 36 Foto de: Nissan Motorsports Mahindra - Jerome d'Ambrosio 19 / 36 Foto de: XPB Images Mahindra - Pascal Wehrlein 20 / 36 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Pascal Wehrlein, Mahindra Racing, M6Electro 21 / 36 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Mercedes - Nyck de Vries 22 / 36 Foto de: Mercedes-Benz Mercedes - Stoffel Vandoorne 23 / 36 Foto de: Mercedes-Benz Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ Formula, EQ Silver Arrow 01 24 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images BMW - Maximilian Günther 25 / 36 Foto de: BMW BMW - Alexander Sims 26 / 36 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Maximilian Günther, BMW I Andretti Motorsports, BMW iFE.20 27 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Dragon - Brendon Hartley 28 / 36 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Dragon - Nico Müller 29 / 36 Foto de: Dragon Racing Nico Müller, Dragon Racing, Penske EV-4 exits the pit lane 30 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Jaguar - James Calado 31 / 36 Jaguar - Mitch Evans 32 / 36 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images James Calado, Jaguar Racing, Jaguar I-Type 4 in the pit lane 33 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images NIO - Oliver Turvey 34 / 36 Foto de: Dan Bathie NIO - Ma Qinghua 35 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Oliver Turvey, NIO 333, NIO FE-005 36 / 36 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images

VÍDEO: Sainz está no nível da Ferrari? O espanhol pode dar certo?

PODCAST: Emerson Fittipaldi abre o jogo sobre F1, Copersucar e George Harrison