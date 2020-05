Rowland vence corrida virtual da Fórmula E em Berlim; Massa é 14º

Oliver Rowland conquistou sua primeira vitória no Race at Home Challenge da Fórmula E, depois que Stoffel Vandoorne e Daniel Abt bateram no circuito virtual do Aeroporto de Tempelhof, em Berlim.

Piloto da Nissan, Rowland não havia liderado uma volta no campeonato antes da corrida, mas se aproveitou dos incidentes de seus rivais para triunfar na prova, realizada em parceria com a Motorsport Games para arrecadar fundos para a UNICEF no combate ao coronavírus.

A etapa alemã foi bastante disputada entre Rowland, Vandoorne e Abt, com várias trocas de posições entre os líderes. Mas, no fim, Abt tentou se defender de Vandoorne e ambos acabaram colidindo.

Isso permitiu que Rowland assumisse a liderança, e a partir daí ele manteve a posição sobre Vandoorne para triunfar e se tornar apenas o terceiro vencedor diferente no campeonato virtual da F-E. O ritmo de corrida de Abt diminuiu, mas ele manteve a Mahindra de Pascal Wehrlein à distância. Wehrlein segue na liderança do campeonato. Veja abaixo:

Classificação do campeonato:

1 Pascal Wehrlein 82 pontos

2 Stoffel Vandoorne 78

3 Maximilian Guenther 71

4 Robin Frijns 48

5 Oliver Rowland 43

6 Nico Muller 27

7 Edoardo Mortara 25

8 Neel Jani 24

9 Oliver Turvey 20

10 James Calado 19

11 Daniel Abt 15

12 Antonio Felix da Costa 12

