Fórmula E: Nato substituirá Massa na Venturi ao lado de Mortara

Piloto reserva da Venturi na Fórmula E, Norman Nato substituirá o brasileiro Felipe Massa como titular da equipe ao lado de Edoardo Mortara a partir do próximo campeonato da categoria elétrica.

Competidor francês, Nato corre na classe LMP1 do Campeonato Mundial de Endurance (WEC) com a equipe Rebellion. Ele também é piloto reserva e de simulador da Venturi na F-E desde 2018.

Agora, Nato terá o papel de substituir Massa, vice-campeão mundial de Fórmula 1 em 2008 com a Ferrari e 11 vencedor de GPs na categoria máxima com a escuderia. O brasileiro teve sua saída da Venturi anunciada minutos após a última corrida da temporada 2019/2020.

Assim, a equipe de Mônaco terá um francês e um ítalo-suíço como pilotos titulares na próxima temporada. O time segue sendo comandado por Susie Wolff, esposa de Toto Wolff, chefe da Mercedes na F1. Nato falou ao Motorsport.com sobre a confirmação como titular da F-E:

"Estou pronto e sei que será difícil. Preciso de tempo para aprender, mas meu principal objetivo é não ter arrependimentos no final do ano. A coisa mais importante é marcar pontos em todos os fins de semana. Este é o meu único objetivo por enquanto."

Nato, de 28 anos, participou do teste de novato de 2020 em Marraquexe. Na ocasião, fez o sexto tempo mais rápido das atividades, 1min17s302, superando seu então 'companheiro', de Venturi, o monegasco Arthur Leclerc, irmão do piloto de F1 da Ferrari, Charles.

Nato cresceu em categorias juniores como a World Series e a GP2/F2, competindo com futuros concorrentes da F-E como o holandês Robin Frijns, da Virgin, o belga Stoffel Vandoorne, da Mercedes, e o suíço Nico Muller, da Dragon.

O Motorsport.com também apurou que Nato também conversou com outros times da F-E para ser titular na próxima temporada caso o acordo com a Venturi não fosse adiante. Especula-se que tais equipes seriam a própria Dragon e a NIO 333.

Ainda não se sabe se Nato continuará guiando pela Rebellion na classe LMP1 do WEC, mas o piloto disse: "É consideravelmente importante fazer algo além da F-E". O competidor é parceiro do brasileiro Bruno Senna, ex-F1 e F-E, no endurance.

