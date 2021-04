Após um sábado decepcionante em Roma, saindo da pole position mas abandonando próximo do fim da prova, Stoffel Vandoorne teve um domingo muito melhor. O piloto da Mercedes na Fórmula E conquistou uma importante vitória e que, para o belga, conta como "redenção", validando o trabalho feito por sua equipe durante a noite.

Na primeira corrida do fim de semana, Vandoorne recebeu um toque de Andre Lotterer, perdendo a liderança e, posteriormente, acertou uma tampa de bueiro e acabou batendo no muro enquanto tentava desviar da Audi de Lucas di Grassi, que abandonava com problemas mecânicos.

Os mecânicos da Mercedes trabalharam até a meia-noite e continuaram logo cedo no domingo até o limite do prazo de parque fechado para reparar o carro. Vandoorne se recuperou com uma vitória controlada, após segurar Alexander Sims na relargada durante a última volta.

"Redenção", foi como Vandoorne descreveu sua vitória. "Ontem foi um dia muito emocional para nós. E hoje, na corrida, eu percebi que tinha o ritmo para vencer. Fomos rápidos quando importou".

"O carro ficou muito danificado ontem e os mecânicos tiveram um trabalho duro para acertar tudo para hoje. Mas o carro estava perfeito".

Vandoorne, que venceu pela segunda vez na F-E, reconheceu que teve "um pouco de sorte" com o acionamento da bandeira amarela na pista inteira após o toque entre di Grassi e Buemi. Isso acabou anulando o modo ataque que havia sido recém-ativado por Wehrlein.

O belga ainda discordou da necessidade do safety car após a batida de Rast nos minutos finais da prova. Apesar de admitir que, sem isso, ele poderia ter sido uma presa fácil para Sims.

"Alex estava reduzindo a diferença antes do safety car. Eles estavam mais fortes que nós em alguns momentos. Eles tinham o mesmo nível de energia e se aproximavam É difícil de dizer o que aconteceria sem o safety car. Mas não sei se ele era necessário naquele incidente".

"Acho que foi por causa do espetáculo. Largadas com safety car são difíceis, com pneus e freios frios".

Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, recovers from an incident Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Vandoorne, agradecendo o trabalho de seus mecânicos, reconheceu que a pausa de cinco meses entre as corridas, por conta da pandemia, permitiu que a Mercedes se aproximasse das rivais.

"Como equipe, quando a pandemia chegou no começo do ano passado, tivemos tempo de analisar o pacote e entender onde precisávamos trabalhar".

"Quando chegamos a Berlim, demos um passo adiante. Seja no lado da engenharia, estratégia ou na minha pilotagem. Evoluímos. Foi encorajador".

Após conquistar sua primeira dobradinha na F-E na última corrida em Berlim no ano passado, a Mercedes acumula agora vitórias em três pistas: Berlim e Roma com Vandoorne e Diriyah com De Vries.

