Montoya confirma retorno para 500 Milhas de Indianápolis

Juan Pablo Montoya estará com a Arrow McLaren SP para uma segunda chance consecutiva na 106ª edição das 500 Milhas de Indianápolis.

Montoya, que conquistou a corrida como novato em 2000 com a Chip Ganassi Racing, e depois pela Penske em 2015, se juntará novamente aos pilotos em tempo integral da equipe, Pato O'Ward e Felix Rosenqvist, também no GP de Indianápolis da IndyCar, além da prova de 500 Milhas.

A Arrow McLaren afirmou que isso completa sua programação para o mês de maio, embora a equipe espere adicionar um terceiro carro no final da temporada, em preparação para três assentos em tempo integral em 2023.

Montoya tentará se classificar para a Indy pela sétima vez, depois de terminar em nono no ano passado. A marca de alimentos Mission será o principal patrocinador do Chevrolet #6 da lenda colombiana e um patrocinador associado nos carros #5 e #7 de O'Ward e Rosenqvist, respectivamente.

Disse Montoya: “Estou animado para voltar a Indianápolis com a Arrow McLaren SP e a Mission, para mais uma vez competir em uma corrida que ocupa um lugar especial no meu coração, as 500 milhas de Indianápolis.”

“Tive uma ótima experiência com a equipe no ano passado e estou ansioso para construir o progresso que fizemos em 2021. Acho que temos uma chance real de competir na frente do pelotão e lutar pela vitória.”

Zak Brown, CEO da McLaren Racing comentou: “Estamos muito satisfeitos por ter Juan Pablo e a Mission Foods de volta para mais uma Indy 500. Juan Pablo é uma instituição no automobilismo, com duas vitórias e uma impressionante carreira na Fórmula 1.”

“Ele adiciona experiência que realmente beneficia nossa equipe, nos dando outro piloto com potencial para vencer sempre que entrar no carro.”

O CEO da Mission Foods, Juan Gonzalez, acrescentou: “Estamos entusiasmados em fazer parceria novamente com Juan Pablo Montoya e Arrow McLaren SP para a 106ª corrida das 500 Milhas de Indianápolis. É uma honra para nossa marca se alinhar a ícones como esses.”

