VÍDEO: Grosjean faz primeiro teste com Indy e bate em estreia

Nesta terça-feira (23), Romain Grosjean assumiu o cockpit de um carro de corrida pela primeira vez desde que sofreu um acidente ano passado no Bahrein. Grosjean participou de um dia de filmagem em preparação para sua estreia na IndyCar.

O piloto estava fora das pistas desde que bateu seu Haas no GP do Bahrein no ano passado, o acidente resultou em um incêndio e Grosjean acabou sofrendo queimaduras em suas mãos. O francês, portanto, não pôde competir nas duas últimas etapas da temporada de Fórmula 1.

Após algumas semanas de recuperação, Grosjean anunciou que em 2021 vai competir uma parte do calendário da IndyCar com a equipe Dale Coyne. Originalmente, ele considerou correr a temporada inteira, mas após seu acidente na F1, o ex-piloto da Haas decidiu que não correria no Texas e na Indy 500.

"Se eu tivesse 25 anos e não tivesse filhos, faria toda a temporada, sem dúvida. Mas sou pai de três filhos, e por dois minutos e 45 segundos no Bahrein, sei que eles pensaram que tinham perdido o pai", disse ao Motorsport.com quando foi apresentado à equipe americana.

Embora o calendário da IndyCar de 2021 comece dia 18 de abril, após algumas alterações devido à situação da pandemia do coronavírus nos Estados Unidos, Grosjean está filmando esta terça-feira pela primeira vez com seu carro marcado como # 51 no circuito de Barber, no Alabama, pista que sediará a primeira competição.

O novo piloto da Indy, que participa de um teste privado no Barber Motorsports Park - uma pista com 17 curvas e 3,83 quilômetros de extensão -, sofreu um pequeno choque na sua estreia pela manhã. De acordo com a Dale Coyne, eles esperam que Grosjean esteja de volta em breve.

Romain Grosjean divide pista com seu companheiro de equipe Ed Jones, além de pilotos de outras quatro equipes.

A AJ Foyt contará com Sebastien Bourdais e Dalton Kellett, enquanto Ed Carpenter com Conor Daly e Rinus VeeKay. O esquadrão de Bobby Rahal, Rahal Letterman, alinhará Graham Rahal e Takuma Sato

A lista de participantes é fechada pela formação da Penske de Scott McLaughlin, Josef Newgarden, Simon Pagenaud e Will Power.

