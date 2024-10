Correndo na casa da Yamaha neste fim de semana, no GP do Japão de MotoGP, o campeão de 2021, Fabio Quartararo, se viu novamente em uma situação inacreditável: ficando sem combustível no fim da prova pela segunda vez em três provas. Irritado após a corrida em Motegi, o francês disse que esta é uma situação "inaceitável".

Quartararo perdeu a 11ª posição no GP do Japão do último domingo para Johann Zarco, da LCR Honda, após ficar sem combustível na reta de chegada, na última volta. Ele já havia vivido isso no GP da Emilia Romagna em Misano, quando perdeu a quinta posição, terminando em sétimo.

"É inaceitável, duas vezes em três corridas", disse o francês após a corrida em Motegi, um circuito que é conhecido por ser complicado com relação ao consumo de combustível e no qual outros pilotos chegaram perto de um destino semelhante neste fim de semana. "Já é ruim o suficiente termos tido dificuldades neste fim de semana, mas ficar sem combustível ainda por cima é um pouco ridículo".

Perguntado se a equipe tinha uma estrutura para evitar tais situações, Quartararo disse que o sistema de mapeamento e luzes de aviso não funcionou como esperado.

"Vamos ter que descobrir por que as luzes não acendem, por que a estratégia não funciona. Cabe a mim fazer isso, com as instruções que a equipe me dá - mas não há nenhuma. Vamos apenas dizer que as instruções não funcionaram".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

O problema de combustível tardio não foi a única coisa que deixou Quartararo irritado após o fim de semana na casa da Yamaha, no qual ele ficou em 12º lugar na qualificação e nas duas corridas. Entre outras coisas, ele estava fisicamente esgotado após o GP.

"Estou morto. No meio da corrida, meus braços já não estavam bem e eu estava com dores por toda parte", disse ele. "Isso também se deve à aderência. Como você não tem aderência, a moto não muda de direção, mesmo na frenagem, ela não para e você está empurrando com força. Portanto, [a corrida] é bastante longa".

O desgaste dos pneus e os níveis de aderência também estavam na mente de Quartararo após seu domingo difícil.

"Mesmo na segunda volta da corrida, em comparação com os outros, parece que eles têm pneus novos e nós temos pneus no fim da vida útil. Isso é o que é muito difícil de entender, ver que há tanta diferença. É claro que sabemos que, mesmo se nos compararmos com a Honda, temos problemas de aderência. Eles são muito melhores do que nós nesse aspecto".

Em entrevista à emissora francesa Canal+, Quartararo também sugeriu que não faz muito sentido forçar os limites de combustível quando a Yamaha está tão atrás.

"Não acho que colocar um mapa que seja apenas um pouco diferente vá nos fazer ganhar alguma coisa, especialmente olhando para a posição que tivemos neste fim de semana", disse ele. "Acho que não tivemos que jogar muito com o limite. Vamos ter que dar algumas explicações porque, como eu disse, é inaceitável".

