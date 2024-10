Álex Márquez saiu do Japão com um gostinho amargo após o GP asiático da MotoGP. Seu domingo terminou antes do previsto, da mesma forma que aconteceu na Indonésia, apesar de que, nesse caso, ele foi considerado o culpado pelo Painel de Comissários.

Nos estágios iniciais da corrida, o piloto da Gresini Racing cometeu um erro na curva 11 e acabou tocando Joan Mir. A imagem que se seguiu foi chocante, porque o mais novo Márquez foi parar no chão, enquanto a moto do piloto da Honda ficou presa e teve o mesmo destino. Os dois precisaram abandonar a sessão.

Os comissários de bordo investigaram a ação após a corrida e determinaram que Márquez terá de cumprir uma penalidade de volta longa em sua próxima corrida longa, no GP da Austrália em Phillip Island.

O piloto da Cervera teve que ir ao escritório da direção de prova para fazer uma declaração sobre o que aconteceu e, depois disso, não compareceu à reunião com a imprensa em Motegi neste fim de semana. No entanto, seu ponto de vista foi explicado em um comunicado à imprensa emitido por sua equipe, e ficou claro que ele não estava satisfeito com a penalidade para o próximo fim de semana de corrida.

"Cometi um erro na curva 11 que me tirou da linha e, ao tentar recuperar minha posição, tive uma colisão com Mir, o que me fez cair. Nossas motos se enroscaram e eu pedi desculpas a ele pelo que aconteceu. Agora temos que nos recuperar para a Austrália", começou ele.

"Teremos de cumprir uma penalidade de volta longa, embora eu não concorde com ela: sete dias atrás, na curva 3 [em Mandalika], outro piloto me atingiu da mesma forma e nada aconteceu. Isso mostra que as regras não se aplicam da mesma forma a todos, mas é assim que as coisas são. Vamos tirar o máximo proveito dessa lição", concluiu.

O espanhol está se referindo ao acidente de sete dias atrás na Indonésia, no qual Jack Miller foi ao chão no início da corrida, e pelo qual ele, Aleix Espargaró e Luca Marini também foram ao chão. O Painel de Comissários considerou que não havia nada que o australiano pudesse ter feito para evitar o acidente e decidiu não impor uma penalidade.

No caso que aconteceu no Japão, Joan Mir ficou chateado com Álex Márquez pelo que aconteceu, culpando o catalão por não ter pensado o suficiente:

"Na curva 11, Álex foi longe e, na curva 12, ele me atingiu por trás, sem pensar, quase como um míssil. Você precisa pensar um pouco mais na moto. É livre para arruinar as corridas de outras pessoas. Estou mais irritado com o resultado esportivo do que com o fato de que eu poderia ter me machucado", explicou o campeão mundial de 2020.

