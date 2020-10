Apesar de focar em “vencer alguma corrida e crescer como piloto”, Joan Mir não foge do papel de candidato à conquista do título da MotoGP pela ótima regularidade exibida no ano. Neste momento, não há piloto mais solvente que o segundo colocado na classificação, a apenas oito de Fabio Quartararo, e que acumulou quatro pódios nas últimas cinco provas, somando mais pontos (89) do que qualquer um.

Nestas cinco corridas, Mir somou 40 pontos a mais que o francês da equipe Petronas, circunstância que inevitavelmente faz com que todos os olhares se voltem para ele, mesmo que ainda tenha que vencer sua primeira prova na MotoGP.

A progressão de Mir foi meteórica. Em menos de seis anos, ele deixou de disputar o Campeonato Espanhol e se tornou um dos favoritos a se proclamar campeão mundial na principal categoria da motovelocidade mundial. Embora não queira se pressionar com a obrigação de ser coroado, também não detesta carregar o rótulo de candidato porque o conquistou desde o início da temporada.

“É incrível que eles me considerem um favorito para o título. Claro que quero ganhar, mas agora estou focado em vencer corridas e ser um piloto melhor. E se continuarmos assim, subindo ao pódio, é claro que podemos ganhar o Mundial”, reconhece Mir, já de Le Mans, onde neste domingo correrá em mais uma etapa da MotoGP.

Aos 23 anos e no segundo ano na MotoGP, a sua inércia segue uma trajetória ascendente que chama muita atenção. Também para ele, embora no seu caso seja principalmente devido à velocidade com que tem estado a queimar etapas.

“Há cinco anos, corria no campeonato espanhol. No ano seguinte, tive que correr com os pilotos que via na televisão. Depois me tornei favorito ao título, para o ganhar (2017) e dei o salto para a Moto2 (2018). E depois, um ano e para a MotoGP, para correr com o Valentino. Quando ele ganhou seu primeiro Mundial (1997) eu nem tinha nascido. Para mim, ir tão rápido é meu pão de cada dia ”, acrescentou Mir.

