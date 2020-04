Nesta quarta foi confirmada a suspensão de Andrea Iannone da MotoGP pela Federação Internacional de Motociclismo, após o piloto ter testado positivo para um esteroide anabolizante em uma amostra de urina durante o GP da Malásia no ano passado.

Após inúmeras semanas de atrado, um veredito no julgamento de Iannone foi confirmado nesta manhã, com o italiano sendo punido com uma suspensão de 18 meses - apesar dos juízes concordarem que ele não havia consumido a substância intencionalmente.

Iannone irá entrar com um recurso no Tribunal de Arbitragem do Esporte. Em um comunicado divulgado pela Aprilia, o chefe da equipe, Massimo Rivola, afirmou que o veredito não segue as decisões tomadas em casos similares onde atletas haviam ingerido acidentalmente uma substância proibida através de comida contaminada, mas está confiante que os precedentes permitirão que essa decisão seja revogada. "Essa decisão nos deixa chocado pela punição imposta a Andrea, mas também estamos muito satisfeitos por sua motivação", disse Rivola. "Os juízes reconheceram a total boa fé de Andrea e desconhecimento, ao confirmar a tese da comida contaminada. Por essa razão, a punição imposta não faz nenhum sentido". "A partir do que os juízes escreveram, Andrea deveria ter sido absolvido, assim como sempre aconteceu com outros atletas contaminados. Mas isso nos deixa com muita esperança pelo recurso, que esperamos que seja rápido. Queremos Andrea andando com a sua Aprilia RS-GP, e estaremos ao seu lado até o fim dessa história e vamos apoiá-lo nesse recurso". Rivola já havia afirmado que uma punição longa para Iannone levaria ao fim do seu contrato com a equipe. Porém, a pausa forçada da MotoGP pelo coronavírus pode comprar tempo para o italiano resolver sua situação. Relembre a trajetória de Iannone na MotoGP: Galeria Lista 2013 - Pramac Ducati - 12º 1 / 14 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah 2013 - Melhor resultado: 8º na Austrália 2 / 14 Foto de: Pramac Racing 2014 - Pramac Ducati - 10º 3 / 14 Foto de: Bridgestone Corporation 2014 - Melhor Resultado: 5º em San Marino, Alemanha e República Tcheca 4 / 14 Foto de: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH 2015 - Ducati - 5º 5 / 14 Foto de: Ducati Corse 2015 - Melhor resultado: 2º na Itália 6 / 14 Foto de: Repsol Media 2016 - Ducati - 9º 7 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2016 - Melhor resultado: vitória na Áustria 8 / 14 Foto de: Ducati Corse 2017 - Suzuki - 13º 9 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2017 - Melhor resultado: 4º no Japão 10 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2018 - Suzuki - 10º 11 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2018 - Melhor resultado: 3º em Austin, Jerez e Aragón 12 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019 - Aprilia - 16º 13 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019 - Melhor resultado: 6º na Austrália 14 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images VÍDEO: Top 5 corridas mais geniais de pilotos na F1, por Felipe Motta

PODCAST #036: Quem são os maiores comunicadores do automobilismo na TV brasileira?