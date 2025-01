Depois de um ano dedicado a voltar à forma em 2024, Marc Márquez está voltando a mirar alto nesta temporada. Acostumado a vencer quase tudo durante seus primeiros sete anos na MotoGP, o homem que venceu apenas seis GPs nos últimos cinco anos conseguiu, inegavelmente, dar um novo impulso à sua carreira ao se separar da Honda e optar por uma Ducati satélite em um ano de transição.

Confiante em seu talento dentro da segunda família que o ajudou a renascer, livre de seus problemas físicos e agora adaptado a uma moto que é muito diferente da RC213V, o espanhol agora tem todas as ferramentas necessárias para se permitir ter grandes ambições.

"As perguntas que eu tinha foram respondidas, e de forma positiva. Sou competitivo, essa era a principal questão, e este ano terei a melhor moto do grid, as melhores armas para lutar por outro título. Vamos ver o que posso fazer", antecipou no final da temporada passada durante uma conferência dada em Madri para seu patrocinador Estrella Galicia.

"Meu desafio é ter uma pré-temporada completa, onde eu possa me preparar fisicamente e, logicamente, gostaria de lutar pelo título. É por isso que tenho a melhor moto e a melhor equipe. Tenho todas as ferramentas para lutar pelo título, agora ele está em minhas mãos."

A julgar por sua capacidade de lutar no topo em seu primeiro GP com a Ducati no ano passado, muitos estão dispostos a apostar que 2025 será o ano em que Márquez retornará ao título. Embora não seja tímido em relação às suas ambições, ele é, no entanto, mais cauteloso.

Luca Marini, que disse no final da última temporada que o título de 2025 já poderia ser dado como certo, o espanhol respondeu:"Eu gostaria que fosse escrito e fácil, mas se você quer ser campeão, precisa conquistá-lo na pista.

E argumentou:"As pessoas dizem que, com a Ducati oficial, vou ganhar tudo... Estamos na MotoGP, é o melhor campeonato, onde correm os melhores pilotos, onde meu companheiro de equipe venceu 11 corridas [em 2024], o que é enorme. As pessoas tendem a olhar para o fato de que eu ganhei muito [na minha carreira], mas no esporte você vive no presente."

"Todos os anos, os jovens chegam", lembrou o oito vezes campeão mundial. "Não será apenas um campeonato entre mim e Pecco, e não apenas entre a Ducati. Teremos que ver como as outras marcas evoluem, há também Jorge Martín com a Aprilia, que venceu corridas, e Pedro Acosta também chegou perto com a KTM... Vamos tentar dar 100%, mas estou ciente de que será muito difícil e que tudo tem que ser perfeito para vencer um campeonato."

Terceiro colocado no campeonato em 2024, Marc Márquez muda-se para a equipe oficial da Ducati. Foto de: Ducati Corse

Márquez pode ser cauteloso, mas está ciente de que está na fila para o título:"Em 2025, vou me mudar para a equipe oficial. Isso significará um tipo diferente de pressão", disse ele no final da última temporada. "Quando você está em uma equipe oficial, tem de lutar pelos três primeiros em todas as corridas e, se puder, tem de lutar pelo campeonato, então tentaremos fazer o nosso melhor."

"Sei que com Pecco [Bagnaia] terei um adversário muito forte na garagem, ele será a principal referência, mas tentarei fazer o meu melhor. A primeira coisa será tentar me adaptar às novas pessoas, à nova equipe, e é sobre isso que será a pré-temporada e, obviamente, entender a nova moto."

Então, devemos contar com ele para este campeonato?"Vou lhe dizer antes da Tailândia. Na pré-temporada, você pode ver um pouco quem será o favorito... Espero que meu nome esteja lá." Portanto, o quadro deve ficar mais claro com os testes de pré-temporada no programa na primeira metade de fevereiro, antes de mergulhar na competição em pouco mais de um mês e meio.

