MotoGP: Márquez faz teste privado com Ducati em Valência

Agora como piloto oficial da Ducati na MotoGP, Marc Márquez iniciou seu 2025 nas pistas nesta semana, no Circuito Aspar, em Valência, dando voltas na versão mais recente da nova Panigale V2 S.

Depois de uma temporada com a satélite Gresini, Márquez fará sua estreia este ano como piloto de fábrica da Ducati, que conseguiu reunir o hexacampeão da MotoGP com seu piloto de referência, o bicampeão Pecco Bagnaia.

Já no ano passado, na Gresini, Márquez pôde usar algumas das motos de estrada da marca italiana, tanto para testes particulares com seu irmão Alex Márquez, geralmente em uma Panigale V4, quanto para os eventos da fabricante, principalmente a tradicional Semana Mundial da Ducati, realizada em Misano.

No final do ano passado, a Ducati apresentou uma nova versão da Panigale V2, o modelo 2025, que ainda não foi colocado à venda e que o fabricante descreve como um claro passo à frente em comparação com o modelo anterior.

Para obter uma opinião em primeira mão de seu novo piloto, Davide Tardozzi, chefe da Ducati, viajou para a cidade valenciana de Guadassuar, onde está localizado o Circuito Aspar, para que o espanhol pudesse testar uma unidade da nova Panigale V2 S, um foguete com motor V2, 890cc e 120 cv de potência, com grandes melhorias em relação ao anterior, destacando acima de tudo a redução de até 17 quilos de peso.

Juntamente com Tardozzi, membros do departamento de produtos da Ducati viajaram para Valência para que Márquez pudesse transmitir suas sensações e estabelecer as diferenças entre o novo modelo e o anterior.

Embora tenha sido uma sessão de treinamento particular de Marc com seu irmão Alex, que também estava pilotando sua Ducati Panigale, na noite de quinta-feira o próprio Márquez postou fotos em suas redes sociais com a nova moto, e também vazou uma gravação do piloto explicando suas sensações, na linha habitual da empresa italiana, que pede a seus pilotos que testem os modelos de rua para obter referências confiáveis.

O feedback de Márquez

O site GPone.com publicou um vídeo no qual Marc destaca que a moto "é mais fácil de pilotar, muito mais do que a outra, faz curvas e, acima de tudo, o peso é muito perceptível. Também a conexão com a gasolina, a última parte da antiga é mais áspera, esta é como se fosse elétrica. Era uma estrada, toda "macia", muito mais fácil de pilotar, mais natural. Com o antigo, você tem que fazer a mesma força que com o MotoGP. Eu a senti muito melhor na frente, o motor também estava melhor", Marc aprovou o novo modelo, antes de dizer que "eu preciso dela" para poder treinar.

"Pouco antes do Natal, liguei para Marc para desejar-lhe felicidades e descobri que ele tinha uma sessão planejada no circuito de Aspar. Eu queria testar a Panigale V2 2024 porque a 2025 ainda não está equipada com a configuração de corrida", explicou o CEO da Ducati, Claudio Domenicali, no mesmo site.

"Pessoalmente, eu estava muito curioso para saber sua opinião sobre a nova versão, então fiz algumas ligações para marcar a sessão e para que ele usasse a unidade que temos para tirar as fotos e vídeos do lançamento".

"Seus comentários me surpreenderam. Ele não apenas achou a unidade fácil de pilotar, mas também muito confortável em termos de posição de pilotagem e fornecimento de potência. Na verdade, ele fez uma volta em 01min12s2, o que me disseram ser igual ao recorde não oficial estabelecido na classe Supersport", acrescentou o gerente.

"Estamos ansiosos para testar com Pecco em uma versão de corrida com 126bhp em vez de 120 e 10kg a menos graças à eliminação dos acessórios necessários para rodar com ela", concluiu Domenicali.

