Cinco anos depois de estrear na categoria de motos pesadas, precisamente no circuito da Andaluzia, Alex Márquez escreveu a história perfeita. A vitória neste domingo faz dos irmãos Márquez os primeiros irmãos a vencerem separadamente na MotoGP, além de devolvê-lo à liderança de um campeonato que está mais aberto do que o esperado.

Depois de uma sexta-feira agitada, em que caiu duas vezes e depois fez uma volta estratosférica para estabelecer o recorde provisório da pista, Alex Márquez terminou em segundo lugar no sprint de sábado e venceu a corrida principal.

A queda do irmão mais velho na terceira volta serviu como um interruptor e o levou a se convencer de que seu momento havia chegado. Depois de ultrapassar Fabio Quartararo na décima primeira volta, o piloto da #73 assumiu a liderança e abriu uma diferença de meio segundo sobre o francês, a qual controlou até cruzar a linha de chegada como vencedor.

"Estou muito feliz, foi preciso muito. Não sei por que, mas ficou muito claro para nós da equipe. Quando vi Marc caindo, disse a mim mesmo que hoje era o dia", resumiu Márquez, que com esse resultado recuperou a liderança do Campeonato Mundial, embora com um único ponto de margem sobre o irmão.

Acostumado a elogiar o hexacampeão, Alex prefere manter a discrição e deixar que outros destaquem suas virtudes. "Não gosto de falar muito sobre euforia. Amanhã há um teste, [Marc Márquez e Pecco Bagnaia] vão testar as coisas e nós não temos quase nada, mas acho que podemos nos sair bem. Se a vida me ensinou alguma coisa, é que nada é impossível e que sonhar é grátis. Você nunca pode desistir. Marc ainda está na frente, mas apenas meio passo, não um" , acrescentou.

"Fiz perfeitamente tudo o que tinha de fazer e o que havia conversado com a equipe. Consegui ser mais rápido do que eles e também tive sorte pelo fato de Pecco não ter conseguido ultrapassar Fabio. Não cometi nenhum erro", disse Alex Márquez.

MAIOR ARREPENDIMENTO de Márquez: lição para MARTÍN? Chance de Bagnaia, ACOSTA 'na' Honda e pré-JEREZ

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Márquez DOMINA, Bagnaia MEDIANO, Martín QUEBRA COSTELAS e VIÑALES PUNIDO: o CAOS da MotoGP no Catar

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!