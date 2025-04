Este domingo parecia ser mais um predestinado para a alegria de Marc Márquez na MotoGP, dado o ritmo que mostrou nos testes em Jerez. Porém, o piloto da Ducati terá lembranças agridoces de hoje. Por um lado, ficou feliz pelo triunfo do irmão mais novo, que vinha lutando por esse objetivo há cinco anos, por outro, decepcionado com o acidente que sofreu na curva 7, na terceira volta, quando era P3.

Foi seu segundo contratempo desse tipo em um domingo, depois de Austin, onde bateu quando tinha mais de dois segundos de vantagem na frente do pelotão. Se o acidente no Texas foi um erro deliberado de sua parte, este criou mais dúvidas para ele. Felizmente, o piloto da #93 estará de volta à moto nesta segunda-feira, no teste coletivo na pista andaluza, onde parte do trabalho programado será tentar entender o que fez a GP25 se desestabilizar ao soltar os freios na entrada da curva.

"A única coisa que me faz sorrir hoje é falar de Alex. Ele está perseguindo esse sonho há muito tempo e poderá para sempre dizer que venceu uma corrida de MotoGP. E, quem sabe, ele é o líder do campeonato, então por que não poderia lutar pelo título?", resumiu Márquez, antes de analisar sobre o que o levou à queda.

"É preciso entender os acidentes. Este é o ano em que estou tendo menos acidentes, mas sempre no domingo e tenho que saber o motivo. Em Austin eu entendi, mas desta vez estava apenas deixando as voltas passarem. Soltei o freio dianteiro e ele travou. Tenho que ser autocrítico e, se quiser lutar pelo campeonato, não posso repetir esses erros", acrescentou o hexacampeão, que, apesar da queda, tirou a moto da brita, voltou à pista e terminou em 12º lugar. Os quatro pontos conquistados o colocaram a apenas um de Alex Márquez.

"Depois da queda não foi fácil, porque tive de esperar sete ou oito voltas para que a carenagem se desgastasse, pois ela estava tocando o chão nas curvas à esquerda. No final, consegui quatro pontos. Levantar e tentar terminar a corrida era o mínimo que eu podia fazer", disse Márquez.

MAIOR ARREPENDIMENTO de Márquez: lição para MARTÍN? Chance de Bagnaia, ACOSTA 'na' Honda e pré-JEREZ

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Márquez DOMINA, Bagnaia MEDIANO, Martín QUEBRA COSTELAS e VIÑALES PUNIDO: o CAOS da MotoGP no Catar

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!