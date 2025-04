Não é fácil estar à frente de Marc Márquez em Jerez, mas Fabio Quartararo conseguiu classificar-se a frente do hexacampeão neste sábado, pela quinta etapa da MotoGP, dando a Yamaha sua primeira pole desde o GP da Indonésia de 2022. No entanto, a alegria durou apenas algumas horas, pois o francês foi ultrapassado pelo espanhol na sprint e, logo em seguida, sofreu uma queda que o retirou da corrida.

"Meu objetivo era sair da primeira curva em primeiro lugar e consegui. Mas eu sabia que, se estivesse atrás de Marc, seria impossível ultrapassá-lo. De qualquer forma, tudo isso me dá muita satisfação e um impulso muito importante", disse o francês. "Gostei muito das poucas curvas que fiz hoje. Ser o líder de uma corrida sprint é muito bom. Marc é o homem do momento e, mentalmente, estar à frente dele é como uma vitória para mim", acrescentou Quartararo.

O piloto da Yamaha conseguiu segurar Márquez até que o espanhol pisasse fundo nos freios na entrada da curva 6, à direita, colocando a roda dianteira do lado de dentro e deixando o francês na zona suja. A ansiedade do campeão mundial de 2021 fez com que ele tentasse entrar na curva, uma abordagem excessivamente otimista e que o levou direto para a brita.

"Teria sido melhor terminar de forma diferente, mas podemos ficar felizes", acrescentou o piloto da Yamaha, muito surpreso com o nível de competitividade exibido pela M1 em um circuito onde, no papel, a falta de aderência deveria pesar muito nas expectativas da equipe.

"Quando Marc chegou ao meu lado, a moto se mexeu muito e não consegui parar", disse Quartararo."Estamos indo rápido, mas no domingo pode ser outra coisa. Não sabemos até onde podemos ir", concluiu.

MAIOR ARREPENDIMENTO de Márquez: lição para MARTÍN? Chance de Bagnaia, ACOSTA 'na' Honda e pré-JEREZ

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Márquez DOMINA, Bagnaia MEDIANO, Martín QUEBRA COSTELAS e VIÑALES PUNIDO: o CAOS da MotoGP no Catar

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!