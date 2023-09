A MotoGP iniciou nesta madrugada os trabalhos para o GP do Japão, 14ª etapa da temporada 2023. E na segunda sessão de treinos livres, que definiu os grupos para a classificação do sábado, Brad Binder foi o mais rápido, com direito ao novo recorde de Motegi, enquanto Marc Márquez e Fabio Quartararo caíram, tendo que encarar o Q1 no quali.

Na primeira sessão de treinos livres, o vice-líder, Jorge Martín, foi o mais rápido com um tempo de 01min45s192, 0s138 à frente de Augusto Fernández. O tempo veio no final de uma sequência bem-sucedida para o espanhol da Pramac, que está a apenas 13 pontos de Francesco Bagnaia no Mundial.

Primeiro, Martín tirou Bagnaia da liderança da tabela com 01min45s509, melhorando ainda mais sua marca nas duas voltas seguintes. Porém, nem tudo foram rosas para o espanhol. Ao errar a frenagem na curva 3, Martín foi para a brita e sofreu uma queda leve a nove minutos do fim.

Atrás de Fernández, Marco Bezzecchi foi o terceiro, a 0s318 de Martín, enquanto Bagnaia foi o quarto com 01min45s631, feito ainda no começo da sessão. Dando sequência ao bom ritmo exibido na Índia, Joan Mir foi o quinto com a Honda, apesar de uma queda na curva 5 durante a sessão.

Fabio Quartararo foi o nono, sendo o melhor da dupla da Yamaha, enquanto Marc Márquez foi o 13º. Já Álex Rins foi o 21º em seu retorno após o acidente em Mugello que o deixou com uma fratura na perna, ficando 2s3 atrás de Martín.

Confira o resultado final do TL1 da MotoGP em Motegi:

Após fazer a estreia no GP de San Marino com Dani Pedrosa, a KTM trouxe seu novo chassi em fibra de carbono para Brad Binder e Jack Miller em Motegi. E isso reverteu em uma boa performance do sul-africano no TL2, liderando com direito ao novo recorde da pista.

Com o novo chassi oferecendo uma melhor aderência traseira na RC16, Binder deu o seu máximo com o pneu traseiro macio no fim da sessão para marcar 01min43s489, sendo quase 2s mais rápido que o melhor tempo do TL1, além de bater um recorde de oito anos de Jorge Lorenzo.

Mas Binder teve Bagnaia em sua cola por apenas 0s029, enquanto Aleix Espargaró completou o top 3, com todos superando a marca de Lorenzo, feita em 2015.

O Q1 da classificação do sábado contará com todos os três campeões da MotoGP anteriores à Bagnaia. Com quedas no TL2, Quartararo e Márquez ficaram de fora do top 10, enquanto Mir não conseguiu replicar o bom rendimento da sessão anterior.

O francês da Yamaha sofreu uma queda estranha, porém dura, na zebra na entrada da curva 6 na parte final da sessão. Já o incidente de Márquez ocorreu na curva 1 enquanto buscava uma posição no top 10, terminando apenas em 14º.

Rins completou apenas seis voltas com a LCR Honda, sofrendo para encontrar ritmo e força após seu longo afastamento. Com isso, a equipe confirmou que ele está fora do restante do fim de semana, sendo substituído por Stefan Bradl a partir de amanhã.

A MotoGP retorna à pista de Motegi na noite de sexta / madrugada de sábado para mais três sessões. Às 22h10 acontece o terceiro treino livre, seguido da classificação às 22h50 e corrida sprint às 03h, todas com transmissão da ESPN e do Star+.

Confira o resultado final do TL2 da MotoGP em Motegi:

