Álex Rins foi apenas o 15º no GP de Portugal, etapa final da temporada 2020 da MotoGP, disputado neste domingo em Portimão. E agora, com o campeonato encerrado, o espanhol da Suzuki terá um desafio adiante: avaliar a necessidade de fazer uma operação em seu ombro após uma lesão no início do ano.

O piloto foi descartado do GP da Espanha em julho quando uma queda na classificação o deixou com uma fratura e deslocamento no ombro direito. Essa lesão afetou o espanhol ao longo do ano.

Na sexta, Rins voltou a cair no começo do TL2 em Portimão, agravando a situação.

"O TL2 foi um desastre porque tive uma pequena queda no começo da sessão. Essa foi a primeira desde a lesão e agora tenho um pouco de dor, mas nada demais".

"Eu sofri durante o TL2, com essa dor atacando principalmente nas curvas para a direita".

Surpreso com a dor após a queda, Rins, admitiu que, na volta de Portugal ele passará por Barcelona para ver o doutor Xavier Mir, especialista no tratamento dos pilotos da MotoGP, para avaliar se a cirurgia será necessária.

"Meus planos após a corrida incluem ir até Andorra, com uma parada no caminho em Barcelona para uma consulta com o doutor Mir, que vai avaliar se eu preciso da operação ou não"

"Se for necessário, farei o mais rápido possível. Ele tem uma ótima equipe e é o responsável pelas minhas cirurgias, então, se precisar, farei com ele".

A queda da sexta não ajudou o final de semana nem do piloto nem da Suzuki. A montadora japonesa, apesar de já ter o Mundial de Pilotos com Mir e de Equipes, buscava fazer a dobradinha com Rins e completar a trinca com o título de Construtores.

O abandono de Mir e o 15º lugar de Rins fizeram com que Morbidelli confirmasse o vice-campeonato de pilotos e o segundo lugar de Jack Miller garantiu o título de Construtores para a Ducati.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1, MotoGP e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Rubinho relata emoção com filhos nas 500 Milhas de Kart e Motorsport.com estreia bem com o 11° lugar

Podcast #076 – Hamilton x Schumacher: a comparação entre os campeões da F1