E a Honda não foi a única montadora a anunciar novidades nesta segunda. A Petronas SRT, equipe satélite da Yamaha na MotoGP, confirmou a renovação de contrato com o ítalo-brasileiro Franco Morbidelli por mais dois anos, até o final da temporada 2022.

Morbidelli se juntou à equipe no ano passado, em seu segundo ano na categoria, após uma temporada com a Honda. Ele terminou em 10º no Mundial de Pilotos, tendo como melhor resultado um quinto lugar em quatro ocasiões diferentes.

A manutenção do italiano já era esperada após seu companheiro de equipe, Fabio Quartararo, garantir a vaga de Valentino Rossi na equipe oficial para 2021. "Estou muito feliz por renovar com a Petronas Yamaha SRT, porque tivemos uma grande temporada no ano passado, trabalhando com um grande piloto para obter sucesso", disse Morbidelli. "Acho que é importante para mim continuar com a mesma equipe, moto e ambiente adiante, principalmente porque é ótimo trabalhar com eles. Trabalhamos muito bem juntos e é muito divertido trabalhar com toda a equipe da Petronas SRT". "Eu quero agradecer a eles pela oportunidade dada mim, e é uma grande honra correr com eles. Vou dar o meu melhor para obter resultados melhores do que os atingidos em nosso primeiro ano juntos". "Mal posso esperar para voltar a correr novamente para mostrar nosso potencial, e estou muito feliz por ter a chance de continuar fazendo o que eu amo com uma equipe que amo". O companheiro de equipe de Morbidelli deve ser seu amigo e mentor Valentino Rossi. O acordo do italiano com a equipe deve ser anunciado nos próximos dias. Segundo informações, o multicampeão havia chegado a um acordo para 2021, com opção de renovar para 2022.

Morbidelli estreou na MotoGP em 2018 com a Marc VDS Honda, um ano após conquistar o mundial da Moto2. Ele é um dos pilotos da Academia VR46 que conquistaram um título no mundial de motovelocidade, junto com Francesco Bagnaia, que atualmente corre pela Pramac Ducati.

