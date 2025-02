Enquanto a Aprilia e a Michelin discutem a causa de seu acidente, Jorge Martín precisará se concentrar em se recuperar após seu acidente grave no primeiro dia de teste da MotoGP em Sepang.

Logo após cair da moto, o campeão mundial passou uma noite em observação em um hospital próximo ao circuito antes de retornar à Europa. Ele chegou a Barcelona na quinta-feira e na sexta-feira foi submetido a uma cirurgia na mão direita, que foi fraturada no incidente. As fraturas em seu pé esquerdo não exigiram intervenção.

A presença de Martín no teste de Buriram, na Tailândia, que começa na quarta-feira, era altamente incerta, mas ele ainda estava na lista de pilotos registrados. Neste sábado, o diretor médico da MotoGP, Dr. Ángel Charte, confirmou ao Motorsport.com que o piloto havia recebido alta do hospital Dexeus, embora tenha acrescentado que"não poderá participar do teste".

A lesão de Martín significa que ele também perderá o evento de lançamento da temporada da MotoGP em Bangkook, no domingo.

O objetivo de Martín será, portanto, estar em forma para o início da temporada, marcado para daqui a três semanas com o GP da Tailândia. O espanhol deve estar lá, mas o contexto será difícil devido ao seu retorno de lesão e sua experiência muito limitada com a Aprilia, tendo completado 77 voltas com ela no teste de Barcelona em novembro passado, e apenas 13 antes de seu acidente na quarta-feira.

A Aprilia também teve que contar com Marco Bezzecchi esta semana no teste de Sepang, já que Ai Ogura é novo na MotoGP e Raúl Fernández, o único piloto da Aprilia que competiu na última temporada e, portanto, o único com pontos de comparação, também se machucou. Depois de passar por uma cirurgia em uma fratura na mão esquerda, ele poderá participar do teste de Buriram nos próximos dias.

Fabio Di Giannantonio, que será submetido a uma cirurgia neste fim de semana após fraturar a clavícula esquerda, não estará presente.

