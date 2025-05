MotoGP - Marc Márquez: "Não sei o que poderemos usar em Le Mans"

A MotoGP terá a sexta corrida neste fim de semana no GP da França, com Álex Márquez na liderança do campeonato após a vitória em Jerez. O irmão de Marc Márquez venceu pela primeira vez depois do hexacampeão cair pela segunda vez.

Em Jerez, o espanhol perdeu a frente de sua moto inesperadamente, e, na segunda-feira, após o teste realizado na pista de Cádiz, explicou que ele entrou na curva "rápido demais", assumindo total responsabilidade pelo acidente.

Durante o teste pós-GP de segunda-feira, há menos de duas semanas, Márquez pôde experimentar alguns novos recursos e soluções para tentar tornar a Ducati mais confortável de pilotar, especialmente na parte dianteira, como Davide Tardozzi explicou após o teste:

"Tentamos coisas diferentes com Marc. Fizemos ajustes na parte dianteira da moto para que ele se sentisse mais confortável e tivesse mais confiança na entrada da curva", mudanças que, no entanto, o piloto não sabe se poderá implementar neste fim de semana em Le Mans.

"Em Jerez, trabalhamos muito durante o dia de testes", explicou Marc, antes do GP. "No entanto, não sei exatamente o que vamos trazer para cá, mas estou otimista", acrescentou o piloto, que ainda se lembra do erro em Jerez.

"Foi um bom fim de semana, uma pena o acidente de domingo", diz resignado, uma queda que o levou a perder a liderança provisória do campeonato.

Márquez é o piloto do atual grid da MotoGP que mais vezes venceu em Le Mans, três vezes para ser mais preciso, mas a última ocasião data de 2019, o ano de seu último título antes da lesão em 2020. Apesar de tudo isso, no ano passado, em seu primeiro ano na Gresini Ducati GP23, Marc já chegou perto de sua primeira vitória com a máquina italiana na pista Bugatti.

"Estou feliz por voltar ao trabalho. Le Mans tem sido uma pista particularmente favorável para a Ducati nas últimas temporadas e, no ano passado, consegui um pódio aqui", referindo-se àquele segundo lugar atrás de Jorge Martin e à frente de Pecco Bagnaia.

Um dos aliados que Márquez pode encontrar neste fim de semana será o clima instável, já que é esperada chuva, especialmente no domingo, durante a corrida.

"O clima e as temperaturas na França podem ser um fator decisivo para a corrida", alerta o catalão, que venceu todas as corridas deste ano em que não caiu: todas as cinco corridas de sprint e as corridas de GP na Tailândia, Argentina e Qatar.

