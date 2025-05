Ainda em recuperação após passar por uma cirurgia na semana passada para tratar uma síndrome compartimental, Somkiat Chantra desfalca a equipe LCR Honda no GP da França de MotoGP deste fim de semana, em Le Mans.

O tailandês precisou operar o braço na semana passada em Barcelona após abandonar o GP da Espanha, em Jerez, devido às dores no braço. Chantra também não participou do teste realizado no dia seguinte em Jerez e, agora, seu retorno é previsto para a próxima etapa, o GP da Grã-Bretanha, em Silverstone, em duas semanas.

"Somkiat Chantra não participará do GP da França, pois continua a se recuperar da operação realizada em 30 de abril para tratar uma síndrome compartimental no braço", disse a LCR Honda. "Após um exame pós-operatório, o Dr. Xavier Mir, que realizou a operação, recomendou que Somkiat tenha mais tempo para recuperar sua força total antes de voltar às corridas. Embora sua reabilitação esteja progredindo bem, ele ainda não está apto a correr".

A LCR confirmou ainda que Chantra não será substituído, mas a Honda terá quatro pilotos na pista de qualquer forma, já que Takaaki Nakagami participará deste fim de semana como wild card ao lado da dupla da equipe oficial, Joan Mir e Luca Marini, e Johann Zarco, da satélite.

Pedro Acosta, que também realizou uma cirurgia para tratar uma síndrome compartimental, recebeu o sinal verde da equipe médica para viajar a Le Mans, mas ainda precisa passar pelo time da MotoGP para ser autorizado a disputar a etapa. Miguel Oliveira também precisa dessa aprovação para seu retorno ao grid, após perder três etapas para tratar as fraturas sofridas na corrida sprint do GP da Argentina.

Outra ausência confirmada é a do atual campeão, Jorge Martín, que deve ficar afastado por um longo período de tempo após o acidente sofrido no GP do Catar. Ele seguirá sendo substituído por Lorenzo Savadori, na Aprilia.

YAMAHA VOLTOU? Que esperar de QUARTARARO em 2025? O dilema de MOTORES na MotoGP e a PRÉVIA da FRANÇA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

YAMAHA VOLTOU? Que esperar de QUARTARARO em 2025? O dilema de MOTORES na MotoGP e a PRÉVIA da FRANÇA

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!