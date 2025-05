A carreira de Álex Marquez foi ofuscada por seu irmão mais velho, Marc, por muitos anos, embora Álex também tenha obtido grande sucesso. Em 2014, ele venceu Jack Miller na classe Moto3 e se tornou campeão mundial. Como recompensa, ele teve permissão para dar algumas voltas na Honda de MotoGP no teste pós-temporada em Valência, junto com seu irmão Marc.

Álex foi então promovido para a classe Moto2, mas os anos seguintes foram difíceis, apesar de alguns sucessos. Foi somente em 2019 - sua quinta temporada na categoria - que o nó estourou e Álex garantiu o título do campeonato mundial.

No entanto, as equipes de MotoGP não estavam fazendo fila para contratá-lo e, por isso, o piloto espanhol estendeu seu contrato de Moto2 com a Marc VDS. Foi somente quando Jorge Lorenzo anunciou sua aposentadoria no final da temporada em Valência que surgiu uma oportunidade na categoria mãe.

A Honda precisava de um substituto em curto prazo e contratou Álex Márquez. Mas antes mesmo de sua primeira corrida na categoria principal, houve um contratempo. Enquanto o mundo inteiro estava em confinamento na primavera de 2020, a Honda contratou Pol Espargaro para 2021.

Portanto, ficou claro que Álex teria que mudar para a equipe satélite LCR após sua primeira temporada com a equipe de trabalho da Honda. Mesmo assim, ele conseguiu dois segundos lugares em 2020. O piloto quase comemorou sua primeira vitória em um GP como estreante.

Com o rebaixamento técnico da Honda, sua situação pessoal ficou cada vez mais difícil. Os melhores resultados se tornaram uma perspectiva distante. Em 2022, sua terceira temporada de MotoGP e a segunda com a LCR, a frustração e a decepção aumentaram.

Álex falou abertamente sobre como estava frustrado com a situação. Ele não gostava mais de pilotar e não via nenhuma saída para essa espiral descendente. O fim de sua carreira não parecia estar fora de questão.

Gresini como a última salvação na MotoGP

"Em Sachsenring, a temporada já estava na metade. Todos os outros pilotos já tinham um contrato. Eu fiquei sem contrato e nenhuma equipe estava interessada", lembra o espanhol sobre essa fase difícil em 2022.

"Então fui até a Gresini e disse: 'Quero sua moto. Não me importo com as outras coisas, só quero pilotar sua moto e ver qual é realmente o meu potencial. Me dê um ano e depois veremos'".

Na época, as partes chegaram rapidamente a um acordo. A Gresini reconheceu que Álex Márquez estava motivado e queria provar seu valor. Todo o resto era secundário. Uma atitude importante para uma pequena equipe privada ser capaz de incomodar os grandes e causar surpresas.

Valência em novembro de 2022: as primeiras voltas com a Ducati Foto: Motorsport Images

Para Álex, o ponto de virada decisivo ocorreu em novembro de 2022: "Depois da primeira volta em Valência com a Ducati, percebi que o potencial estava lá - era apenas uma questão de tempo até eu voltar".

Em sua primeira temporada com a Gresini, o espanhol subiu ao pódio em terceiro lugar em apenas seu segundo GP. Isso foi seguido por duas vitórias na Sprint e outro pódio em Sepang. Ele estava claramente mais competitivo novamente.

Na temporada conjunta da Gresini com Marc, no entanto, ele foi mais uma vez ofuscado pelo irmão. "É verdade que o ano passado foi um pesadelo para mim em alguns aspectos", diz Álex abertamente.

"Em certas etapas da temporada, não consegui pilotar a moto de 2023 da maneira que imaginava. Mas foi um ano em que aprendi muito. E é por isso que estou realmente competitivo este ano".

"Porque me acostumei a pilotar uma moto que estava um passo atrás da versão 2024".

Com sua primeira vitória na MotoGP em Jerez, Álex provou que estava certo em não desistir após a frustração com a Honda - e que um único ponto de virada pode mudar tudo.

