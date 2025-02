No segundo dia de treinos em Sepang da MotoGP, tudo voltou ao normal na categoria - sem batidas preocupantes e com as Ducatis tendo participações importantes, ocupando quatro das cinco primeiras posições de tempos.

No topo da classificação, tudo permaneceu inalterado em comparação com as posições do meio-dia, com o melhor tempo no final sendo o de Franco Morbidelli, que com a Ducati GP24 da Pertamina Enduro VR46 obteve o melhor desempenho geral dos dois dias em 1m57s210.

O fato de que as GP24 são particularmente competitivas também foi confirmado pelos dois pilotos da Gresini Racing, já que Alex Mérquez e Fermin Aldeguer, mais uma vez os melhores entre os novatos, chegaram à terceira e quarta posições.

Fabio Quartararo e a Yamaha, no entanto, também parecem continuar a ter respostas interessantes. Depois do melhor tempo no Shakedown e ontem, "El Diablo" ficou em segundo, apenas 114 milésimos atrás de Morbidelli. Para a fábrica Iwata, também é positivo o fato de que as duas M1 da Prima Pramac Racing também entraram no top 10, com Miguel Oliveira em oitavo e Jack Miller em décimo. Mais atrás ficou Alex Rins, apenas em 13º, que perdeu parte da tarde devido a um problema técnico que o deixou parado na pista.

A melhora mais significativa desta tarde veio de Pecco Bagnaia, que parece ter se recuperado muito bem de seu acidente na Curva 15 no início da manhã. O vice-campeão mundial subiu na classificação para o quinto lugar, com um tempo de 1m57s652, que ainda está muito longe da pole position que ele assinou em novembro passado (cerca de 1'3).

No box da Ducati, entretanto, podemos dizer que a sorte se inverteu um pouco em relação a ontem, já que desta vez foi Marc Márquez quem ficou para trás, com o 14º tempo, 1m58s447. O octacampeão mundial, no entanto, primeiro foi parado por um problema técnico e depois também sofreu um acidente na curva 9.

Os sinais de Joan Mir e da Honda continuam sendo mais do que positivos. O maiorquino continuou sua progressão no segundo dia, confirmando-se na sexta posição, mas a boa notícia é que ele reduziu o desempenho de ontem em mais quatro décimos, embora também tenha sido interrompido por uma falha no final da sessão.

No momento, as outras RC213Vs estão um pouco mais atrás, com Johann Zarco ocupando a 12ª posição a pouco menos de um segundo e Luca Marini subindo na classificação apenas na última sessão, ficando em 15º, mas mais de sete décimos atrás de Mir. Somkiat Chantra, o novato com mais dificuldades, é difícil de avaliar no momento.

Também há espaço no top 10 para a KTM, com Pedro Acosta terminando em sétimo em 1'57"805, depois de também sofrer um acidente na Curva 5 no início da manhã. Um pouco mais atrás está Brad Binder, que ocupa o 11º lugar, enquanto Maverick Viñales e Enea Bastianini continuam mais atrás, andando de braços dados em 16º e 17º. Se isso não for suficiente, é positivo para o piloto de Rimini, que hoje parece ter diminuído a diferença que o separava de seu novo companheiro de boxe ontem.

Marco Bezzecchi também está começando a progredir com a Aprilia. À tarde, o piloto italiano conseguiu subir para o nono lugar em sua RS-GP, sendo o último dos pilotos capazes de quebrar a barreira de 1m58s.

O outro "sobrevivente" da Casa de Noale, o estreante Ai Ogura, está na 18ª posição. Ausentes os lesionados Jorge Martín e Raul Fernandez, o piloto de testes Lorenzo Savadori voltou à moto hoje, fechando o grupo na 22ª posição, atrás do companheiro Ducatista Michele Pirro, hospedado no box VR46 para "cobrir" a ausência de Fabio Di Giannantonio, que por sua vez retornou à Itália para se submeter a uma cirurgia na clavícula fraturada no primeiro dia.

Pos Não Piloto Equipe moto Tempo Distância 1 21 Franco MORBIDELLI Equipe Pertamina Enduro VR46 Racing DUCATI 1'57.210 2 20 Fabio QUARTARARO Equipe Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'57.324 0.114 3 73 Alex MARQUEZ Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'57.340 0.130 4 54 Fermin ALDEGUER Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'57.545 0.335 5 63 Francesco BAGNAIA Equipe Ducati Lenovo DUCATI 1'57.652 0.442 6 36 Joan MIR Honda HRC Castrol HONDA 1'57.791 0.581 7 37 Pedro ACOSTA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'57.805 0.595 8 88 Miguel OLIVEIRA Primeira Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'57.971 0.761 9 72 Marco BEZZECCHI Aprilia Racing APRILIA 1'57.995 0.785 10 43 Jack MILLER Primeira Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'58.005 0.795 11 33 Brad BINDER Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'58.132 0.922 12 5 Johann ZARCO CASTROL Honda LCR HONDA 1'58.138 0.928 13 42 Alex RINS Equipe Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'58.275 1.065 14 93 Marc MARQUEZ Equipe Ducati Lenovo DUCATI 1'58.447 1.237 15 10 Luca MARINI Honda HRC Castrol HONDA 1'58.518 1.308 16 12 Maverick VIÑALES Red Bull KTM Tech3 KTM 1'58.524 1.314 17 23 Enea BASTIANINI Red Bull KTM Tech3 KTM 1'58.532 1.322 18 79 Ai OGURA Equipe Trackhouse MotoGP APRILIA 1'58.611 1.401 19 7 Augusto FERNANDEZ Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'58.697 1.487 20 35 Somkiat CHANTRA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1'59.038 1.828 21 51 Michele PIRRO Equipe de testes da Ducati DUCATI 1'59.406 2.196 22 32 Lorenzo SAVADORI Aprilia Racing APRILIA 1'59.771 2.561

