Alex Rins planejava testar o novo chassi da Yamaha na MotoGP, que não foi totalmente convincente no Shakedown, no primeiro dia de testes em Sepang, mas os fortes ventos mudaram seus planos de pista. No entanto, Fabio Quartararo continuou testando.

A fabricante japonesa ainda está coletando dados no circuito de Sepang e, graças às vantagens que tem com base no sistema de concessões, pôde aproveitar mais dois dias na Malásia antes do atual teste coletivo, no shakedown. Como resultado, Quartararo e Rins completarão até cinco dias de testes na Malásia.

Os melhores efeitos disso parecem ter sido sentidos na quarta-feira na forma do francês, que depois de estabelecer o tempo mais rápido no shakedown fez o mesmo no primeiro dia do teste oficial, com um tempo de 1min57s555, para terminar à frente de Marc Márquez.

O espanhol, por sua vez, terminou em 14º lugar com 1min58s652, 1,097 segundos atrás de seu companheiro de equipe.

Quartararo encontrou a melhor sensação, sendo capaz de dar voltas rápidas apesar de ter feito vários testes com a nova M1, que em Sepang incorpora várias atualizações.

Por sua vez, Rins explicou à mídia, incluindo o Motorsport.com, que o vento na pista da Malásia o fez mudar um pouco o plano, optando por não testar o novo chassi, entre outras coisas, que não foi totalmente convincente no shakedown.

"O vento mudou um pouco o plano. As conclusões do chassi não foram boas no shakedown, então queríamos testá-lo novamente, assim como uma asa dianteira", explicou Rins, que seguiu uma linha de trabalho diferente, sem buscar o melhor tempo de volta.

"Mas não pudemos por causa do vento, então eu estava testando os pneus dianteiros para a Michelin (prevista para entrar em 2026). Amanhã testaremos esse chassi novamente. Andei com a moto que terminei em Montmeló, mas não coloquei pneus macios. Temos dois dias pela frente".

"Fabio [Quartararo] optou por testar o chassi e a aerodinâmica, mas não vi muita utilidade nisso. Talvez eu pudesse ter colocado um pneu novo no final, mas qual teria sido o objetivo? Agora eles não dão mais a BMW que costumavam dar", continuou, comentando as táticas de seu companheiro de equipe, que disse que fazia sentido para ele realizar esse tipo de teste, apesar das condições.

O piloto do #42 enfatizou o trabalho da equipe sediada em Iwata durante o inverno e a mudança na situação em comparação com 2024: "Temos muitos componentes para testar, e isso significa que a Yamaha trabalhou duro. No ano passado, teríamos continuado a testar as coisas apesar do vento, mas dessa forma você não é preciso".

Por fim, Rins foi questionado sobre o motor V4 que a Yamaha está preparando, que poderia ser introduzido em uma base regular já em 2025. Ele atualizou a situação: "A Yamaha nos diz que eles só trarão o motor V4 quando souberem que ele tem um desempenho melhor do que o atual. Nós perguntamos, obviamente, mas eles não querem nos distrair", conclui.

ROSSI 'ALERTA' BAGNAIA sobre MÁRQUEZ e TUDO sobre a PRÉ-TEMPORADA da MOTOGP!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

ROSSI 'ALERTA' BAGNAIA sobre MÁRQUEZ e TUDO sobre a PRÉ-TEMPORADA da MOTOGP!

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!