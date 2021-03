Fabio Quartararo disse que o seu companheiro de equipe na Yamaha, Maverick Viñales, estava “em outra liga” na primeira etapa da MotoGP de 2021 no Catar, visto que o francês teve um “desastre” com o desgaste dos pneus.

Viñales ficou atrás de Quartararo nos estágios iniciais da abertura da temporada de domingo no circuito de Losail, mas escapou do sexto lugar, ultrapassando quatro Ducatis e Quartararo, para marcar a vitória.

O piloto francês saiu da batalha do pódio para o quinto lugar, depois de encontrar uma queda na aderência do pneu traseiro. Quartararo notou que seu esforço para voltar à frente da Ducati de Jack Miller e da Suzuki de Alex Rins para salvar o quinto lugar veio de sua "experiência" de dias difíceis durante sua temporada de 2020.

"Na verdade, me senti muito forte desde o início e, assim que ultrapassei o Jack, consegui alcançar o Johann [Zarco] muito rápido", explicou.

“Mas pude sentir uma grande queda no pneu traseiro que não esperava porque no teste, nos treinos, não tive uma queda no pneu traseiro."

"E hoje foi um desastre total. Quando Maverick me ultrapassou, ele estava apenas em outra liga e tinha muito mais aderência do que nós."

"Foi a experiência do ano passado que me deu o P5 em um dia que não foi bom para nós, é o que precisamos fazer. Em um dia difícil, fazer esse tipo de resultado vai ajudar no final do ano."

O piloto da Yamaha não conseguiu explicar a queda dos pneus e está "muito curioso" em verificar os dados de Viñales para entender por que ele não teve os mesmos problemas.

"Honestamente, minha pilotagem - mesmo quando estava ultrapassando Jack - minha pilotagem foi suave", acrescentou.

“Não estava queimando muito o pneu para ultrapassar. Estava me sentindo ótimo, fazendo uma ótima velocidade nas curvas e só o pneu caiu muito. Então, é isso que eu não entendo."

"Além disso, quando eu vi Maverick, quando ele me ultrapassou, eu estava lutando, mas vi que ele estava acelerando muito com o pneu."

“Sinto que é mais físico [a moto] porque nunca tive aquele tremor como hoje. Tive falta de aderência, a moto estava muito agressiva e tremia muito."

“Então, [é] estranho e estou me perguntando como Maverick deu as primeiras voltas, se ele foi mais suave do que nós."

"Mas senti que estava a rodar com suavidade no início. Falei com o Valentino [Rossi] e ele teve a mesma queda que eu. Por isso, é uma situação bastante estranha, estou muito curioso", concluiu.

