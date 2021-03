MotoGP: Viñales sente que “Yamaha está de volta” após vitória

Vencedor do GP do Catar, Maverick Viñales acredita que a "Yamaha está de volta" ao seu pleno potencial após a vitória na estreia da temporada 2021 da MotoGP.

Apesar de cair para sexto quando um quarteto de Ducatis disparou para a frente no início da corrida de 22 voltas, Viñales se aproximou para lutar para chegar à frente do pelotão na 15ª volta.

A partir daí, ele abriu uma diferença de mais de um segundo para não ficar sob nenhuma ameaça até a bandeira quadriculada para sua nona vitória na MotoGP.

Viñales admitiu que a Yamaha precisa de dar um passo à frente nas largadas, mas sente que a M1 de 2021 lhe devolveu a sensação forte que costumava ter na moto.

“É algo que estamos repetindo e repetindo e em todos os treinos estou tentando ser, pelo menos, o melhor Yamaha,” disse ele.

“De qualquer forma, na próxima corrida vamos tentar fazer uma melhoria, é muito importante.”

“E para o resto da temporada, com certeza, a Yamaha está trabalhando muito para trazer um dispositivo para largar melhor.”

“Mas sabe, o bom é que quando ando com a moto, sinto que a Yamaha está de volta, quero dizer que o potencial que eu tinha na Yamaha no passado está de volta e isso é muito importante e não sei se é a pista ou a condição ou o que seja, mas eu senti que a potência da moto Yamaha era isso e isso é muito importante para nós.”

“A velocidade em curva. Isso é muito importante para nós termos no bolso, porque para lutar contra a Suzuki ou outros fabricantes, precisamos ter esse tipo de velocidade nas curvas.”

A Yamaha normalmente tem dificuldades para ultrapassar nos últimos anos por causa de seu déficit de potência em relação aos rivais, mas Viñales sente que a forma como a M1 lhe permite ser mais agressivo em áreas da pista onde a moto é mais forte.

“Com certeza mudamos um pouco a mentalidade”, acrescentou. “Precisávamos ser mais fortes nas ultrapassagens, foi algo que faltou no ano passado porque senti que tínhamos um grande potencial, um ritmo muito bom.”

“Mas eu estava preso de várias maneiras na corrida, então não fui capaz de ultrapassar.”

“Precisamos continuar assim, não temos nada a perder. Precisamos empurrar e empurrar. Este é o único caminho."

