Fabio Quartararo acredita que a equipe de MotoGP da Yamaha deu um passo maior no desempenho durante a pausa intertemporadas do que nas cinco temporadas anteriores combinadas.

Quartararo está entre os pilotos mais rápidos do pelotão desde que o primeiro teste oficial de pré-temporada da MotoGP começou em Sepang, na quarta-feira (5).

Embora inicialmente essa velocidade tenha sido atribuída à vantagem que ele e a Yamaha obtiveram graças à participação em um shakedown de três dias no teste na Malásia, rapidamente ficou claro que o ritmo que eles estavam mostrando era genuíno.

O francês foi o único piloto a ficar entre as Ducatis quando o teste terminou na sexta-feira (7), terminando como o terceiro mais rápido e apenas 0,231s atrás de Álex Márquez na moto líder da Gresini.

A melhor volta de Quartararo foi 1m56s724, que se compara favoravelmente ao esforço de 1m57s592 que ele produziu para se classificar em oitavo lugar para o GP da Malásia há apenas quatro meses, em novembro.

O piloto de 25 anos afirmou que essa melhoria no tempo de volta excedeu os ganhos que a Yamaha havia obtido anteriormente desde 2019.

"Minha volta mais rápida foi na classificação do ano passado, que foi de [1min]57s5, então acho que a diferença é de mais de oito décimos", explicou.

"O que eu estava dizendo é que, de 2019 a 2024, melhoramos seis décimos, e de 2024 a 2025, melhoramos oito décimos".

"É claro que podemos ficar felizes. Precisamos manter a calma, é apenas um teste, mas acho que está muito bom".

"No ano passado, no teste, Pecco [Bagnaia] fez 56s6, que é mais ou menos o tempo de volta que fiz este ano. Acho que podemos ficar muito felizes".

Quartararo conquistou a pole position em Sepang em 2019, liderando uma Yamaha 1-2 na qualificação com um tempo de 1m58s303.

Comparando isso com seu tempo de qualificação de 1m57s592 do ano passado, a Yamaha fez uma melhoria de pouco mais de sete décimos em cinco anos, um pouco maior do que a estimativa do próprio Quartararo.

No entanto, isso ainda é menos do que o salto que a Yamaha deu nos últimos quatro meses, confirmando a afirmação do francês.

Quartararo também ficou impressionado com o ritmo de longa duração da M1 aprimorada nos testes, embora tenha admitido que as motos dos pilotos de fábrica da Ducati, Marc Márquez e Francesco Bagnaia, ainda estão um pouco à frente.

"Tive que dar seis voltas com uma configuração e seis voltas com outra configuração com pneus novos. Foi bom. Não foi como Marc, que fez quase 56, 57 voltas [com configurações] médias-altas, 58 voltas muito, muito baixas".

"Acho que é preciso considerar que no ano passado estávamos em P11, P12 aqui e agora estamos olhando para o ritmo de Marc, Pecco e Álex, que são os mais rápidos por aqui".

"Acho que a diferença é muito grande, mas estou muito feliz com o tempo de volta que fiz, especialmente porque não foi apenas uma volta e pronto, [o ritmo de corrida longa também foi bom]".

O ritmo de corrida sempre foi um ponto forte da Yamaha, mas Quartararo costumava se classificar muito atrás em 2024 para tirar o máximo proveito disso.

"O [ritmo] de uma volta no ano passado foi o maior problema, porque sempre começamos muito rápido e era difícil para nós ultrapassar".

"Agora mesmo, antes de fazer meu primeiro ataque de tempo, eu sabia que faria 1m56s. Mas, no ano passado, o problema era que você colocava um pneu novo e não sabia o tempo de volta que iria fazer".

"Mas o ritmo da corrida nunca foi realmente o problema, o problema foi começar na 15ª posição, era impossível ultrapassar. Mas nosso motor também está um pouco mais rápido, então veremos nas primeiras corridas como vamos nos sair".

