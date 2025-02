MotoGP - Bagnaia: Vamos decidir sobre o motor na Tailândia

Os três dias de testes da MotoGP em Sepang permitiram que a Ducati trabalhasse duro e conseguisse experimentar diversas novas configurações que foram planejadas para sua nova dupla. De acordo com Pecco Bagnaia, no entanto, os dados coletados na Malásia não foram suficientes para tomar qualquer decisão definitiva sobre a configuração com a qual a Desmosedici GP25 começará a temporada.

A pista, de fato, ofereceu um nível muito alto de aderência, por isso será crucial reavaliar tudo na próxima semana em Buriram, onde certamente haverá muito mais deslizamento e uma pista mais suja para começar.

Isso não significa, no entanto, que não foram obtidas indicações importantes, porque o piloto piemontês terminou o dia em segundo lugar, a apenas 7 milésimos do melhor tempo de Álex Marquez. E se na simulação de sprint ele não conseguiu ser tão incisivo quanto seu companheiro de equipe, Marc Márquez, é porque os dois a enfrentaram com configurações diferentes, provando que a colaboração com o espanhol até agora tem sido muito proveitosa.

"Foram três dias muito intensos, nos quais trabalhamos muito. Hoje foi um dia ainda mais difícil, porque tivemos que escolher algumas coisas para definir uma base a partir da qual começar na Tailândia".

"Fizemos tudo o que podíamos, Marc e eu dividimos muito o trabalho e tivemos que fazer a simulação com duas configurações diferentes para obter o máximo de dados possível. Na minha opinião, foi uma ótima ideia, porque vimos as diferenças de comportamento com dois pacotes diferentes", disse Bagnaia ao encontrar os jornalistas no final do dia.

"Estamos satisfeitos com o trabalho, mesmo que não o tenhamos terminado, porque tudo o que tentamos aqui vamos tentar novamente na Tailândia, onde teremos uma condição de pista mais lenta, não emborrachada, e que, portanto, destacará mais os problemas".

"Mas, fora isso, estamos satisfeitos com o trabalho que fizemos, embora seja uma pena que Diggia tenha perdido dois dias, porque ele poderia ter nos dado uma grande ajuda", acrescentou.

Marc Marquez, Equipe Ducati, Francesco Bagnaia, Equipe Ducati Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Quando perguntado se poderia dar mais detalhes sobre as diferenças durante a simulação, ele disse: "Não posso lhe dizer muito em detalhes. Eu testei bastante o novo chassi e ele se concentrou mais em outras coisas".

"É uma evolução do chassi que testei nos testes de Misano e devo dizer que gostei dele, mas até isso tem prós e contras. Em uma pista como essa, ele funciona muito bem em alguns aspectos, mas em outros é um pouco pior. No entanto, Marc e eu estamos muito alinhados, então continuaremos nessa direção na Tailândia".

No entanto, ele revelou o que o atrasou em comparação com seu companheiro de box: "Tive uma vibração que começou na segunda volta e aumentou ao longo da simulação".

"Perto do final, digamos que ela estava muito presente, mas não é semelhante à que apareceu no ano passado e achamos que sabemos a que ela se deve. A questão é que nós dois fizemos uma simulação muito mais rápida do que no teste do ano passado".

"Mas teremos trabalho a fazer porque minha configuração causou uma vibração. Portanto, teremos que reavaliar isso na Tailândia e tentar resolver o problema".

A esperança era poder tomar uma rota precisa sobre o motor, porque ainda havia alguma dúvida entre a versão 2025 e a 2025, já que a nova especificação oferece vantagens na entrega e na aceleração, mas tem algo a menos na frenagem e na inserção. A escolha, no entanto, foi adiada para a próxima semana, porque primeiro os dois pilotos querem reavaliá-la em Buriram, onde haverá menos aderência.

"Com o motor, demos mais um passo em termos de entrega, mas não conseguimos diminuir a diferença na frenagem, portanto, mais uma razão para tentar novamente na Tailândia".

"Aqui, temos que dizer que a pista está emborrachada como nunca esteve antes, então pode ser que a motocicleta tenda a abordar a fase de entrada de forma um pouco diferente, forçando um pouco mais. Portanto, será importante ver como as coisas vão se desenrolar em Buriram, quando chegarmos nas mesmas condições que todos os outros", explicou Bagnaia.

Francesco Bagnaia, Equipe Ducati Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Temos tempo, embora seja verdade que menos de duas semanas se passam entre os testes e a corrida. A questão é que o motor que escolhermos será o nosso motor nos próximos dois anos. O GP24 tem uma base fantástica, enquanto o 2025 nasceu ontem, portanto, pode ter mais espaço para melhorias".

"Temos que ver o quanto estamos dispostos a arriscar, porque se essa margem não existir, pode ser uma limitação. Na Tailândia, onde teremos uma pista com condições diferentes, isso será mais óbvio, então tomaremos uma decisão lá", continuou.

De uma coisa, no entanto, ele tem certeza: se houver necessidade de dar um passo atrás, ele não terá problemas em informar Gigi Dall'Igna. Afinal, ele já fez isso no inverno de 2022, decidindo voltar à especificação anterior: "Nunca tive esse tipo de medo, porque Gigi é uma pessoa extremamente competitiva. Mesmo nos últimos anos, quando tivemos que decidir o que usar e o que não usar, ele sempre esteve do lado do piloto, o que é uma grande sorte".

O problema agora parece ser a "velha" GP24, que é muito rápida com Álex Márquez e Franco Morbidelli: "É um pouco como foi entre a GP21 e a GP22. A 2021 era uma motocicleta incrível, enquanto a 2022 nasceu com alguns pequenos problemas".

"A GP24 foi uma motocicleta que deu muito à Ducati, venceu 16 corridas, então é difícil abrir mão de algo com desempenho tão alto. Mas acho que o novo motor também tem potencial, então teremos que esperar até encontrarmos uma condição com menos aderência para entender melhor como ele se comporta".

A Yamaha, no entanto, também parece ter dado um passo decisivo à frente, a ponto de parecer que pode ser a primeira perseguidora das Reds:

"Acho que podemos ter uma mudança em relação à primeira perseguidora da Ducati, mas teremos que esperar até a Tailândia, porque eles tiveram seis dias de testes aqui".

"Mas é inegável que Fabio mostrou um ótimo ritmo, pois o ataque de tempo era um ponto fraco deles e, em vez disso, ele foi rápido hoje. No entanto, nesses testes, não pude me esforçar tanto quanto gostaria, porque tínhamos muitas coisas para testar para nos preocuparmos com o desempenho, mas foi fundamental para entender a base a ser usada na Tailândia".

