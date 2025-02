MotoGP: Novo detalhe é revelado sobre causa do acidente de Martín

Piero Taramasso, chefe da Michelin na MotoGP, revelou que os últimos resultados concluíram o que causou o acidente grave de Jorge Martín no primeiro dia de teste em Sepang. As análises determinaram que uma queda de 15 graus na temperatura interna no pneu traseiro afetou o desempenho da moto.

No dia de abertura do teste de pré-temporada na Malásia, o atual campeão da MotoGP, Martín, caiu de sua Aprilia na Curva 2 ao iniciar a primeira volta de sua terceira corrida. O espanhol caiu de cabeça no chão, quebrando a mão direita e a perna esquerda, e teve que ser levado para um hospital próximo. Em seguida, ele voou de volta para Barcelona, onde foi operado na manhã de sexta-feira pelo Dr. Xavier Mir.

Em sua análise inicial, a Aprilia sugeriu que o pneu traseiro foi a causa do acidente, a ponto de questionar abertamente as operações logísticas da Michelin, a fornecedora de pneus que controla o campeonato.

"Os dados mostram que não houve nenhum problema com o motor e que Jorge não teve culpa. Pedi à Michelin a história do composto traseiro. Não quero saber que o pneu ficou armazenado por 11 meses", disse Massimo Rivola, CEO da Aprilia Racing, na época.

Na quinta-feira, o chefe da Michelin, Taramasso, traçou a jornada do pneu em questão, desde quando foi produzido na França, em junho passado, até quando foi montado no RS-GP de Martin.

"Ele esteve em um contêiner com temperatura controlada durante todo o tempo. As evidências não sugerem que tenha havido qualquer problema com ele", disse ele.

Na sexta-feira, Taramasso conseguiu fornecer mais detalhes sobre o que poderia ter acontecido depois de coletar novas informações de vários sensores nos pneus de Martín.

Cada pneu tem quatro sensores: um que mede a temperatura externa/superficial, um que mede a temperatura do ar interno e um terceiro, que desencadeou o aparecimento de Taramasso, que se concentra na temperatura da camada interna da borracha, que é controlada pela McLaren.

De acordo com Taramasso, o motivo pelo qual o pneu traseiro perdeu a aderência repentinamente e a Aprilia atirou o espanhol no ar foi a baixa temperatura da parte interna da borracha, não da superfície.

"A temperatura externa estava boa", explicou ele. "Mas o sensor de temperatura interna mostrou que a temperatura estava cerca de 15 graus abaixo do que consideramos normal, que é entre 90 e 100 graus".

"Essa queda pode ser atribuída a vários motivos. Estava menos quente do que o normal e o motor estava de volta aos boxes após o primeiro acidente. Ou talvez houvesse algo errado com os pneus. Mas precisamos investigar mais a fundo".

