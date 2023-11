Aleix Espargaró, piloto da Aprilia, foi penalizado com seis posições no gird do GP do Catar de MotoGP e multado por dar um tapa em Franco Morbidelli durante os treinos deste sábado.

Nos estágios iniciais do terceiro treino do fim de semana, Espargaró e Morbidelli se encontraram na pista. Morbidelli tinha acabado de passar a Aprilia na Curva 5 antes de Espargaró tentar fazer o mesmo na Curva 6, com a dupla se encontrando ao tentar entrar na pista. Os dois se afastaram na Curva 6 antes de Espargaró, irritado, dar um tapa no capacete de Morbidelli enquanto o italiano gesticulava para que o piloto da Aprilia se acalmasse.

O incidente foi investigado pelos comissários de bordo da FIM, que impuseram a Espargaró uma multa de 10.000 euros e uma penalidade de seis posições no grid da corria principal pelo que consideraram um comportamento antidesportivo.

Uma declaração dos comissários: "Em 18 de novembro de 2023, às 15h07min19s, durante a sessão de Treino Livre 2 do GP do Catar, observou-se que você se comportou de maneira agressiva, inclusive atingindo fisicamente o número 21 [Morbidelli]."

"Isso infringe o Artigo 3.2.2.2 do Regulamento do Campeonato Mundial de GPs da FIM [que declara] 'qualquer ato corrupto ou fraudulento, ou qualquer ação prejudicial aos interesses das reuniões ou do esporte, realizado por uma pessoa ou um grupo de pessoas que ocorra durante um evento'.

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Equipe Aprilia Racing

"Trata-se, portanto, de uma violação do Regulamento do Campeonato Mundial de GPs da FIM, sendo prejudicial ao interesse do esporte. Pelas razões acima, o Painel de Comissários FIM MotoGP impôs uma multa de 10.000 euros e uma penalidade de 6 posições no grid para a corrida do GP de MotoGP do Catar (de acordo com os artigos 3.2.1 e 3.3.2.3."

A penalidade de Espargaró no grid será aplicada apenas à prova de domingo e não a sprint deste sábado. Isso significa que ele cairá de 10ª posição no grid para a 16ª, promovendo Brad Binder, Augusto Fernandez, Marco Bezzecchi, Fabio Quartararo, Enea Bastianini e Jack Miller para uma posição acima.

Iker Lecuona, da LCR Honda, também recebeu uma penalidade de três posições no grid por ter atrapalhado Bastianini durante o Q1 na classificação de sábado. Isso fará com que o espanhol caia da 21ª para a última posição no grid para a corrida de domingo.

Veja DEBATE sobre o GP de Las Vegas de F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #256 – Quais as chances do GP de Las Vegas se tornar um fiasco?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!