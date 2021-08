MotoGP: Márquez e Honda vivem "drama" com quedas em 2021; entenda

Marc Márquez sofreu mais três quedas no GP da Grã-Bretanha e lidera essa estatística na MotoGP em 2021, junto a sua equipe, Honda. Dizer que a marca está passando pelo pior momento em décadas não é mais novidade. Em 2020, ela completou sua pior temporada na categoria rainha desde a criação de sua atual divisão de competição, Honda Racing Corporation (HRC), em 1982, e fechou o ano sem vencer pela primeira vez.

O último campeonato foi marcado pela lesão do espanhol logo na etapa inicial, em Jerez. Ele voltou as pistas este ano, em Portimão, depois de 265 dias fora, para resgatar a montadora japonesa de seu pior início, onde pela primeira vez na história da HRC não colocou um piloto no top 4 nos dois GPs que abrem o mundial.

A volta de Márquez só serviu para acalmar um pouco os ânimos. A RC213V de 2021 provou ser uma moto crítica - conforme definida por seus próprios pilotos - com a qual é muito fácil de bater. Tudo isso levou o espanhol a dar um alerta para a Honda em Assen, pedindo "para melhorar a eletrônica por questão de segurança", após sofrer forte queda, muito parecida com a que causou a lesão que o tirou do trabalho por oito meses.

Essa foi apenas mais uma na longa lista que o hexacampeão acumula. Com as três sofridas em Silverstone, tem agora 16 e lidera o ranking da MotoGP, apesar de ter ficado de fora de duas etapas.

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Jorge Martin, Pramac Racing, crash Photo by: Dorna

Além dos lampejos de genialidade Márquez em Sachsenring para vencer e a pole de Pol Espargaró na Grã-Bretanha, os números da Honda não enganam. Seu melhor piloto na classificação é Marc, em 12º com 59 pontos e quedas em cinco das dez corridas que disputou na temporada.

Se suas estatísticas deste ano são ruins, as da equipe não são melhores. A RC213V está "arrastando" seus pilotos para o chão. Márquez (16), Espargaró (15), Takaaki Nakagami (6), Alex Márquez (11) e Stefan Bradl (1) somam 49 das 169 quedas vistas em 2021 no MotoGP.

"É claro que não estou pilotando como antes. Este ano não estou conseguindo nada. Coisas que nos últimos saíam de olhos fechados, agora não mais. É hora de seguir em frente. O mais fácil nessas situações é jogar a toalha e em nenhum momento eu fiz isso", disse Márquez.

