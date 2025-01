O hexacampeão da MotoGP, Marc Márquez, está cauteloso com as expectativas para a temporada de 2025, mesmo com a ida para equipe de fábrica da Ducati, afirmando que o objetivo de voltar a ser competitivo já foi alcançado.

O "plano" de Márquez, quando tomou a decisão de deixar a Honda e sua equipe técnica em 2023, era se juntar à equipe oficial da Ducati, a fabricante que atualmente domina o campeonato, o mais rápido possível.

Foram necessários apenas alguns meses para que o hexacampeão convencesse a direção da marca italiana, que, ao longo do ano, teve de enfrentar manobras extremas, como a decisão de dispensar Enea Bastianini e Jorge Martín, que conquistou o título de 2024 depois da decisão.

Muitos veem o compromisso da Ducati com Márquez como absolutamente justificado, já que estamos falando possivelmente de um dos melhores pilotos da história.

No entanto, nem todos entendem a mudança de direção na filosofia que levou o fabricante italiano a vencer os últimos três campeonatos com Pecco Bagnaia (2) e Martín.

Uma situação que seria completamente esclarecida se o espanhol conquistar o título em seu primeiro ano como piloto de fábrica da Ducati, um "fardo" com o qual Márquez, no momento, não está disposto a brincar.

"Eu já consegui o que queria: estender minha carreira e ser competitivo novamente. Se eu ganhar outro título, será um bônus. Mas meu principal objetivo já foi alcançado", explicou o piloto em uma conversa com o MotoGP.com, o site oficial do campeonato, no final da última temporada.

Márquez chegará à garagem da fábrica da Ducati aos 32 anos (ele completa 32 anos em 17 de fevereiro) e com 17 temporadas no Campeonato Mundial, 12 delas na categoria rainha, onde conquistou seis títulos entre 2013 e 2019.

Depois de se lesionar em 2020, Marc precisou de um longo processo de recuperação e quatro operações no braço direito até se sentir, em 2023, capaz de voltar a ser o que era, mas então não tinha a moto para ser competitivo.

"Com a Honda, conseguimos muito e me sinto parte da Honda. No entanto, agora [2024] estou pilotando uma Ducati e, em 2025, serei um piloto oficial da Ducati".

"É claro que tentarei defender as cores da minha marca. Mas a Honda tem sido e será uma parte muito importante da minha carreira, ou talvez a parte mais importante. Nunca se sabe", confessou o espanhol, que em mais de uma ocasião admitiu que, se a opção de ir para a Gresini não tivesse surgido, "eu teria me aposentado".

"Quando eu estava na Honda, às vezes as pessoas diziam: 'Honda é Honda, e ele vence por causa da Honda'. Mas havia outras Hondas. Se você for um bom piloto e for à Honda dizendo: 'Não me importo com o dinheiro, só quero a melhor moto', eles lhe darão a melhor moto, se você for bom. No meu caso, fiz o oposto. Fui à Ducati e disse: 'Não me importo com nada, só quero pilotar a melhor motocicleta'".

"Agora, quando eu me aposentar, estarei em paz comigo mesmo porque tentei de tudo", disse o piloto, que renunciou ao último ano de seu contrato com a fabricante japonesa e que teve que abrir mão de alguns de seus principais patrocinadores pessoais para vir para a Ducati.

Tal postura que, juntamente com sua recusa em correr com uma equipe satélite, convenceu Claudio Domenicali e Gigi Dall'Igna, que agora esperam ver os resultados apoiarem sua grande aposta.

"É claro que, quando você faz uma mudança como essa, coloca muita pressão sobre si mesmo e pode haver comentários negativos se você não conseguir o que deseja. Mas eu já consegui o que queria: prolongar minha carreira e voltar a ser competitivo".

O catalão afirmou que, por enquanto, não quer carregar a pressão de ser o grande favorito ao título em 2025: "Se eu ganhar outro título, será um bônus. Mas meu principal objetivo já foi alcançado".

