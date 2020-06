Como relatado pelo Motorsport.com na quinta-feira, o campeão mundial de Moto2 de 2013, Pol Espargaró, deverá ser companheiro de equipe de Marc Márquez na equipe oficial da Honda em 2021.

Danilo Petrucci confirmou na semana passada que deixaria a Ducati no final do ano e foi associado a uma mudança para o Mundial de Superbike com a marca italiana, bem como com a segunda moto da Aprilia na MotoGP.

Admitindo que ele “adoraria” ir para a Aprilia, ele também demonstrou grande interesse pela KTM em uma entrevista à Sky Italia.

Petrucci disse: “Eu adoraria ir para a Aprilia, que tem uma moto nova e me despertou muita curiosidade, porque foi rápida imediatamente e isso é algo que é visto muito raramente.”

“Nos testes de pré-temporada, eles foram muito rápidos. Então, eu gostaria de correr com a Aprilia.”

“Eu também gostaria de correr na KTM, porque eles também cresceram e estão trabalhando duro.”

"Então, na quinta-feira, houve esta notícia, que não sei se é oficial ou não, de Pol deixar a KTM. Sua decisão de deixar a equipe é um pouco surpreendente, porque ele foi a pedra angular do projeto.”

“Mas aqui existem dois fabricantes que poderiam tirar proveito da minha experiência, que na MotoGP é de alguns anos.”

"Gostaria de trabalhar e estar disponível para um projeto em crescimento. A KTM conquistou o pódio [com Espargaró em Valência em 2018], a Aprilia ainda não."

“Mas são dois fabricantes que definitivamente querem chegar ao topo. Eu gostaria de correr com os dois."

Embora a Aprilia tenha apoiado Andrea Iannone publicamente, que está cumprindo uma punição por doping de 18 meses, e insiste que deseja mantê-lo em 2021 se o seu recurso for bem-sucedido, o Motorsport.com apurou que Petrucci está perto de um acordo com a Aprilia.

Aleix Espargaró confirmou recentemente que ele também está perto de fechar um novo acordo com a Aprilia, que admite que provavelmente será o último na MotoGP.

As notícias da saída de Pol Espargaró da KTM foi outro golpe para a equipe. Na mesma semana, o Motorsport.com informou que Jorge Martin fez um acordo para deixar a marca austríaca para a Pramac no próximo ano.

Jack Miller entrará na equipe da Ducati, com Andrea Dovizioso, apesar das negociações terem parado, enquanto Francesco Bagnaia deve permanecer na Pramac.

Engenheiro brasileiro de Raikkonen afirma: "Teria 8 títulos se corresse 20 anos antes"

PODCAST: Entrevista com Rubens Barrichello: os bastidores da carreira do recordista de provas da F1