Mesmo antes do início da temporada 2020 da MotoGP, uma novidade impactante abalou as estruturas da categoria nesta quinta-feira. Pol Espargaró, atualmente na KTM, será piloto oficial da Honda, na equipe Repsol, em 2021 e será companheiro de Marc Márquez.

O campeão mundial de Moto2 de 2013 estreou no MotoGP em 2014 com a equipe Tech3 Yamaha, antes de se mudar para a KTM.

Ligada a uma mudança para a Ducati, essa lacuna foi fechada na semana passada, quando a marca italiana confirmou que Jack Miller será promovido da Pramac. Embora o segundo assento da Ducati ainda não tenha sido garantido, Andrea Dovizioso - apesar de as negociações terem parado - provavelmente continuará.

Espargaró estava ligado à uma vaga na Honda nas últimas semanas, mas isso parecia improvável, já que se pensava que a renovação de quatro anos de Márquez com a HRC - assinada em fevereiro - pelo menos manteria seu irmão novato Alex garantido para 2021. No entanto, a situação mudou e Espargaró está agora pronto para assinar um contrato de dois anos com a equipe de fábrica, saindo da KTM no final da temporada.

Alex Márquez, que já havia expressado seu desejo de uma renovação de contrato para 2021 com a Honda, agora deve ser colocado na equipe LCR. O atual campeão da Moto2 receberá o apoio total da HRC.

Mas isso será feito às custas de Cal Crutchlow ou Takaaki Nakagami. A LCR é uma equipe criada especificamente para um piloto japonês e isso coloca o futuro de Crutchlow em dúvida.

Crutchlow começou a conversar com a Honda sobre um novo acordo, mas também revelou que estava em contato com outras equipes. Embora com todos os assentos de fábrica KTM e e Aprilia já definidos para 2021 e com poucas oportunidades nas satélites, as opções de Crutchlow fora da LCR parecem limitadas.