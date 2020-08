Valentino Rossi teve muita sorte de não ter sido atingido pela moto voadora de Franco Morbidelli na nona volta da corrida do Red Bull Ring, depois do ítalo-brasileiro se encontrar com Johann Zarco na curva 3, causando um acidente assustador.

A Avintia Ducati de Zarco saltou sobre a pista na curva 3 quando atingiu a barreira de ar, enquanto a moto de Morbidelli passou entre Rossi e Maverick Viñales.

Ambos os pilotos da Yamaha voltaram à pista após o susto, com Rossi terminando na quinta posição.

Questionado sobre o incidente, Rossi disse: “Foi muito assustador, foi apavorante.”

“Para mim, agora todo mundo é muito agressivo, até os das classes menores. Eu posso entender porque você joga muito. Mas para mim é importante não exagerar [na agressividade].”

“É preciso respeitar os outros pilotos que estão na pista com você, porque não podemos esquecer que esse esporte é muito perigoso, especialmente em uma pista onde você tem longas retas e sempre vai 300km/h.”

“O que eu disse é que também nas classes pequenas há muitos pilotos que fecham a porta na frenagem.”

“O Zarco fechou na cara do Franco, talvez para não deixá-lo ultrapassar na freada.”

“Mas estava perto demais, e quando estamos a 300km/h temos muita turbulência e Franco não teve chance de frear.”

“Arriscamos muito, especialmente eu e Maverick. Isso poderia ter sido um desastre.”

“Falei com Zarco, disse isso a ele e ele disse que não o fez de propósito. Mas, de qualquer forma, ser agressivo é bom, mas frear na cara de outros pilotos, especialmente a 300km/h, é um desastre em potencial.”

Morbidelli foi levado ao centro médico para exames, que não revelaram ferimentos graves.

A segurança do circuito Red Bull Ring foi posta em causa devido ao incidente e, embora Rossi acredite que a pista seja perigosa, ele acredita que a falta de respeito entre os pilotos é mais perigosa.

“Acho que o Red Bull Ring é um pouco perigoso em alguns lugares, especialmente quando você tem uma frenagem brusca de 300 para 50km/h, e na curva fechada [na curva 3] você tem que ir na direção oposta. Este é um lugar potencialmente perigoso.”

“Mas acho que mais é a [falta de] respeito entre os pilotos. Isso é mais perigoso do que a pista, eu acho.”

