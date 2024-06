NASCAR: Atual campeão, Blaney conquista primeira vitória de 2024

O atual campeão da NASCAR Cup Series, Ryan Blaney, conquistou sua primeira vitória da temporada de 2024 no Iowa Speedway – o mais novo local da categoria.

A corrida de domingo à noite foi a primeira da série na pista curta de 0,875 milhas, que já sediou eventos da Xfinity, Truck, ARCA e Indy no passado.

Em uma corrida em que as equipes estavam cautelosas com o desgaste dos pneus – e várias pagaram o preço ao bater no muro depois dos furos, Blaney e sua equipe #12, Penske Ford, dominaram.

Na amarela final da corrida, Blaney foi o primeiro a sair dos boxes com apenas dois pneus novos do lado direito. A corrida – que teve oito amarelas – terminou com as últimas 84 voltas em bandeira verde e Blaney nunca foi seriamente desafiado pela liderança.

William Byron e Chase Elliott – que trocaram quatro pneus na parada final – tentaram chegar em Blaney, mas sem sucesso. Blaney superou Byron por 0s716 na bandeira quadriculada para garantir sua primeira vitória do ano.

Foi a 11ª vitória de sua carreira e a segunda para a Penske nas últimas três corridas. Foi o companheiro de equipe de Blaney, Austin Cindric, que venceu em Gateway há duas semanas, quando Blaney ficou sem combustível na última volta, enquanto liderava.

Elliott terminou em terceiro, Christopher Bell – que largou do fundo com um carro reserva – foi o quarto e Ricky Stenhouse Jr. o quinto.

A próxima etapa da NASCAR será em New Hampshire, no próximo fim de semana.

Resultado

