Enquanto a Renault deixa no ar a manutenção de seu programa de motores na Fórmula 1, a marca francesa confirmou que a Alpine seguirá produzindo unidades de potência próprias para o Campeonato Mundial de Endurance (WEC), mantendo a sede de Viry-Châtillon.

Bruno Famin, vice-presidente de automobilismo da Alpine, declarou que a marca Renault continuará a construir e manter motores para seu hipercarro A424 LMDh, na França, em um futuro próximo.

A fábrica da Renault em Viry vem construindo motores para a F1 desde 1979, mas a gigante francesa está discutindo se deve abandonar seu programa de unidades de potência de F1 a tempo para os novos regulamentos em 2026.

Embora não se espere que uma decisão seja tomada antes de 30 de setembro, segundo uma meta interna estabelecida pela empresa, a perspectiva de a Renault interromper a produção de motores de F1 em Viry para transformar a Alpine em uma equipe cliente da Mercedes não foi bem recebida pelos funcionários, que realizaram vários protestos nas últimas semanas.

Mas "aconteça o que acontecer" com seu programa de motores de F1 de longa duração, as instalações de Viry continuarão a desempenhar um papel importante na equipe de hipercarros da Alpine, de acordo com Famin.

"Já estamos usando as instalações para motores do WEC. [Em 2025, continuaremos com o motor de Fórmula 1]", disse ele. "Estamos usando as instalações, as pessoas, as habilidades e os recursos que temos em Viry para apoiar e desenvolver o programa do WEC, com certeza, e continuaremos [fazendo isso no futuro]".

O Alpine A424 é movido por uma versão altamente modificada do motor V6 de 3,4 litros turboalimentado da Mecachrome, que também é usado na Fórmula 2. Ele é combinado com um sistema híbrido de especificações que é comum a todos os carros LMDh e é fornecido em conjunto pela Bosch, Xtrac e Williams Advanced Engineering.

Mais testes em 2025

A Alpine concluiu testes limitados em seu retorno à classe Hypercar com o novíssimo A424 em 2024. Ela foi a única fabricante da categoria a não participar de um teste coletivo em Austin, em julho, antes da etapa Lone Star Le Mans, realizado em setembro. No entanto, Famin revelou que a Alpine aumentará os testes em 2025 para usar toda a sua alocação.

"Os regulamentos limitam o número de dias que você pode testar e o número de dias depende se você é um fabricante, mas [também quantos] carros de clientes [você tem]", explicou. "Alguns concorrentes têm muitos carros de clientes e podem fazer mais testes. Eles também têm programas duplos com a IMSA e o WEC. Vamos passo a passo e a meta para o próximo ano será, com certeza, fazer uso total de toda a cota em termos do número de dias de teste que teremos".

