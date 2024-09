Valentino Rossi, lenda da MotoGP, fará sua primeira corrida com o protótipo LMDh da BMW no teste de novatos do Campeonato Mundial de Endurance (WEC) no Bahrein. O italiano terá a oportunidade de experimentar o BMW M Hybrid V8 no Circuito Internacional do Bahrein em 3 de novembro, um dia após a conclusão do WEC 2024 no país do Golfo Pérsico.

A fabricante alemã revelou pela primeira vez os planos de dar ao italiano uma chance ao volante de seu protótipo quando ele foi adicionado à sua lista de fábrica para o início da temporada de 2023. O cronograma original envolvia Rossi pilotando o Dallara LMP2 no final do ano passado, antes que a BMW mudasse o planejamento para 2024.

Falando exclusivamente com o Motorsport.com nos bastidores do evento GT World Challenge Europe deste fim de semana em Monza, o próprio Rossi confirmou que finalmente terá a oportunidade de dirigir o BMW LMDh em pouco mais de um mês.

"No teste de novatos vou experimentar o BMW LMDh e estou muito, muito feliz porque no ano passado pude dirigir o LMP2, então o próximo objetivo é ver como é o M Hybrid V8", disse ele.

"E depois, quem sabe, talvez no futuro haja um lugar no Hypercar. Vamos ver".

Pódio GT: #46 Equipe WRT BMW M4 LMGT3: Ahmad Al Harthy, Valentino Rossi, Maxime Martin Foto de: JEP / Motorsport Images

Na penúltima rodada do WEC, realizada no fim de semana passado em Fuji, o chefe de automobilismo da BMW, Andreas Roos, já havia dado a entender que Rossi poderia assumir o volante do carro LMDh da marca no teste de novatos no Bahrein.

Ele disse: "Será uma surpresa, talvez! Vamos ver. Ele definitivamente fará o teste este ano".

"Dissemos desde o início que Valentino estará no carro e dissemos claramente no início que não seria no começo da temporada, porque então teríamos mais do que o suficiente para fazer para organizar nossas coisas, e o foco estava claramente lá para preparar tudo". "Mas ele estará no carro este ano."

Os fabricantes têm aproveitado regularmente o já tradicional teste do Bahrein para avaliar e recompensar os recém-chegados, incluindo pilotos que são mais famosos por suas façanhas em outras disciplinas.

O bicampeão de Fórmula 1, Fernando Alonso experimentou pela primeira vez o carro Toyota TS050 LMP1 no Bahrein em 2017, antes de embarcar na 'supertemporada' de 2018/19.

A marca japonesa então colocou sua estrela do Campeonato Mundial de Rally (WRC), Sebastien Ogier, em seu novo carro LMH no final da temporada de 2021 no país do Golfo.

Rossi, sete vezes campeão da MotoGP, completou suas primeiras voltas em um protótipo no Bahrein no ano passado, quando assumiu o volante de um Oreca 07 LMP2 da WRT. Posteriormente, ele entrou no WEC este ano em um BMW M4 GT3, também da WRT, na nova divisão LMGT3.

Os comentários do piloto de 45 anos em Monza, na sexta-feira, indicaram que ele ainda tem aspirações de correr na classe superior do WEC ou do IMSA SportsCar Championship com o BMW M Hybrid V8.

