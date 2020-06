Wehrlein retoma liderança de campeonato virtual da F-E após vitória em Nova York; Massa é 6º

Pascal Wehrlein assumiu a liderança do Race at Home Challenge, faltando apenas uma corrida para o término do campeonato, após vencer o ePrix de Nova York neste sábado.

O piloto da Mahindra dominou desde o começo e abriu boa vantagem sobre Kelvin van der Linde, da Audi, para obter sua segunda vitória no campeonato, que é realizado em uma parceria da Motorsport Games para arrecadar dinheiro o programa contra o coronavírus da UNICEF.

O piloto da Audi, que substituiu Daniel Abt, acabou perdendo o segundo posto para Oliver Rowland a poucas curvas do final. Stoffel Vandoorne foi o quarto colocado e Maximilian Guenther o quinto.

Felipe Massa conseguiu seu melhor resultado no campeonato, finalizando na sexta posição. Lucas di Grassi foi apenas o 20º.

Com os resultados, Wehrlein tem agora 130 pontos, contra 118 de Vandoorne, restando apenas mais uma corrida, que será realizada no traçado de Berlim, neste domingo, com transmissão ao vivo do Motorsport.com.

Classificação (top-12)

1 Pascal Wehrlein 130 pontos

2 Stoffel Vandoorne 118

3 Maximilian Guenther 83

4 Oliver Rowland 76

5 Robin Frijns 50

6 Neel Jani 35

7 Edoardo Mortara 33

8 Antonio Felix da Costa 30

9 James Calado 25

10 Oliver Turvey 23

11 Kelvin van der Linde 15

12 Andre Lotterer 13

