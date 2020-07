Alexander Albon diz que não falou com Lewis Hamilton desde o confronto durante a abertura da temporada 2020 da Fórmula 1 na Áustria, mas sente que não mudaria sua atitude depois de analisar o incidente.

O piloto da Red Bull tinha certeza de que estava a caminho de uma vitória na primeira corrida da F1 no GP da Áustria, antes da batida com Hamilton, quando disputavam o segundo lugar.

Mas depois de ser tirado pelo inglês, que recebeu uma penalidade de cinco segundos pelo incidente, Albon mais tarde abandonou a prova com um problema elétrico do seu Red Bull.

Depois da segunda batida com o piloto da Mercedes em três corridas, Albon quis rever o incidente antes de falar com Hamilton, mas durante a preparação para o GP da Estíria, ele confirmou que não teve contato com hexacampeão.

"Não nos falamos depois e, para ser sincero, não havia muito o que dizer, pois é o que é", disse Albon. "Tenho certeza de que Lewis não pretendia entrar em contato, mas não havia muito a dizer."

Depois de analisar o confronto, Albon continua certo de que havia espaço suficiente na pista para completar a ultrapassagem.

"Acho que do jeito que a curva é, digamos que o ponto de saída de onde você faz essa curva não é o que parece", explicou ele.

"Você não sai da curva em um ponto que todo mundo imagina, é muito mais à frente, apenas porque a curva 4 é bastante longa.”

"Eu 100% faria a mesma coisa novamente. Você não pode esperar, especialmente quando eles têm uma desvantagem de pneu, mas sabíamos que eles tinham um ritmo bom. Portanto, não há nenhum arrependimento real do meu lado."

Albon também achou que a penalidade de Hamilton pela batida era adequada, apesar de prejudicar sua corrida e uma possível vitória na F1.

"No começo, é frustrante, pois você é o único que perde nessa situação, mas acho que eles querem que todas as punições sejam aplicadas da mesma maneira, não importa o que aconteça", disse ele.

