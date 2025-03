Depois de mais um fim de semana complicado na Fórmula 1, Liam Lawson enfrenta rumores de que poderia ser demitido da Red Bull e Yuki Tsunoda receberia a oportunidade de correr ao lado de Max Verstappen.

Porém, para Christian Horner, chefe da equipe taurina, é necessário que eles analisem todos os dados disponíveis antes de tomar uma decisão de fato, já que se passaram apenas duas corridas.

Depois de se classificar em 18º lugar na Austrália no último fim de semana, Lawson foi o último colocado na classificação de Xangai tanto para a corrida de velocidade quanto para o GP.

Ele começou os dois GPs que disputou pela Red Bull até agora no pitlane. O neozelandês caiu em condições difíceis em Melbourne e terminou em 12º na China, beneficiando-se dos problemas de outros carros e de um trio de desqualificações mais à frente.

O Motorsport.com adiantou que a vaga de Lawson está sendo ameaçada por Tsunoda, que segue correndo na Racing Bulls, apesar de ter mais tempo de 'casa' do que o neozelandês.

"Acho que Liam teve duas corridas difíceis, um fim de semana difícil aqui", disse Horner após o GP da China.

"Optamos por tirá-lo do grid no parque fechado para fazer uma mudança significativa no acerto e, assim, conseguimos obter 56 voltas de dados razoáveis com isso".

"Obviamente, levaremos isso em consideração, daremos uma boa olhada e, como grupo, faremos o possível para apoiá-lo".

"Vamos continuar avaliando. Levaremos uma pilha de dados para dar uma olhada. É isso que faremos. Obviamente, há 400 engenheiros em nossa equipe que estão analisando os 600 sensores que estão no carro. Temos uma quantidade enorme de informações".

Liam Lawson, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

"Acho que há muitas informações, como ele está se adaptando ao carro, o que ele está recebendo do carro, o que podemos fazer para ajudar, onde estão seus principais problemas, o que está causando inconsistência, todas essas questões".

Horner, embora tenha se recusado a comentar sobre as especulações que ligam Tsunoda a uma mudança para a Red Bull antes de sua corrida em casa, no Japão, daqui a duas semanas, também não conseguiu afastar qualquer sugestão de que uma troca poderia ocorrer.

"Sempre haverá especulações no paddock. Como eu disse, acabamos de terminar a corrida aqui. Vamos pegar as informações e dar uma boa olhada nelas", disse ele.

"Não há nada específico que tenha sido definido. Acho que tudo é puramente especulativo no momento. Acho que Liam ainda tem potencial. Só não estamos percebendo isso no momento".

"Não vou nem comentar sobre uma mudança, porque essa seria sua primeira manchete. Como eu disse, estamos em duas corridas neste campeonato. Temos uma amostra de duas".

"Temos um pouco de informação. Vamos dar uma boa olhada, trabalhar com Liam e fazer o melhor que pudermos por ele".

Liam Lawson, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

"Acho que o problema para ele é que teve dois finais de semana muito difíceis. Ele tem toda a mídia em suas costas, um monte de gente. A pressão cresce naturalmente nesse negócio, e eu sinto muito por ele. Dá para ver que está sendo muito difícil para ele no momento.

"Acho que ele é um rapaz jovem. Temos o dever de cuidar dele e faremos o melhor que pudermos para apoiá-lo. E, sim, Liam ainda é um piloto muito capaz. Nós sabemos disso. Só não estamos vendo isso por qualquer motivo. Não estamos vendo ele ser capaz de fazer isso no momento".

