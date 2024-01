A McLaren começou a temporada 2023 da Fórmula 1 de forma lenta, mas compensou posteriormente, ganhando terreno em relação aos rivais graças a grandes pacotes de atualização na Áustria e em Singapura.

Um fluxo recorrente de novas peças também foram adicionadas ao carro ao longo da temporada, então vamos olhar bem de perto os principais detalhes do MCL60 e essas cruciais atualizações.

Photo by: Uncredited Detalhe técnico

Uma olhada de perto na seção em forma de pergaminho da asa de borda do MCL60, com três travessas usadas para ajudar a controlar a passagem do fluxo de ar conforme ele é enviado para fora. Note também os suportes de metal, que são formados e orientados para influenciar a direção do fluxo de ar.

Photo by: Uncredited Detalhe técnico

Uma visão da tubulação tripla da entrada conectada à caixa de ar, que entrega ar frio para o refrigerador acima da unidade de potência e para o motor de combustão interna.

Photo by: Uncredited Detalhe técnico

Abaixo da tampa do tambor de freio, há um conjunto de canais usados para entregar ar frio para vários componentes do freio.

Photo by: Giorgio Piola Comparação do assoalho

A McLaren fez mudanças na borda do assoalho no GP do Azerbaijão, mudando de uma asa de borda de tamanho completo para uma variante mais curta com uma redução do assoalho a partir dali. A porção traseira do assoalho ao redor do corte e a borda levantada também foram modificadas.

Photo by: Uncredited Detalhe da traseira

Um arranjo de asa beam de plano duplo foi usado em Baku, com um elemento colocado mais à frente do que o elemento de mais carga abaixo.

Photo by: Giorgio Piola Detalhe do freio dianteiro

O duto de freio dianteiro com toda a carenagem interna em seus lugares nos dão uma visão da pinça do freio e suas aletas e cortes usados para gerenciar as temperaturas.

Photo by: Uncredited Detalhe técnico

A combinação de asa traseira de alto downforce e asa beam usados no GP de Mônaco.

Photo by: Uncredited Detalhe técnico

Uma visão em close da borda dianteira do assoalho e as cercas, incluindo a mais interna, que fica acima da "linha da maré".

Photo by: Uncredited Detalhe técnico

A seção mais curta e em forma de pergaminho da asa de borda na dianteira do assoalho do MCL60.

Photo by: Giorgio Piola Detalhe técnico

Outro ângulo, olhando para a borda de frente do assoalho do MCL60 e as cercas do assoalho, com a interior ficando isolada enquanto as outras três ficam mais na parte de fora.

Photo by: Giorgio Piola Comparação lateral (inserção da placa final usada em Silverstone)

Um pacote de atualização significativo chegou no GP da Áustria, com o MCL60 de Lando Norris ficando com as novas peças, enquanto Oscar Piastri teve que esperar até o GP da Grã-Bretanha para receber o layout revisado. Essas mudanças incluem um novo arranjo das cercas do assoalho [1] e uma nova entrada do sidepod com uma borda inferior levantada, que também aumentou o tamanho do corte inferior do sidepod [2].

A seção dianteira do assoalho foi modificada, com mudanças ao redor da bolha superior sendo as mais noticiáveis, mas isso claramente criou um impacto na geometria da parte inferior do assoalho [3]. O retrovisor e o halo também tiveram suas arquiteturas atualizadas [4 e 5], enquanto a forma e o tamanho da carenagem do sidepod em forma de rampa de downwash também foram atualizados [6 e 7].

Isso teve um efeito dominó na cobertura do motor e nos arranjos de resfriamento, que tiveram que ser modificados como consequência [8, 9 e 11]. Enquanto isso, o corte na parte traseira do assoalho foi removido, e a borda do assoalho foi redesenhada para acompanhar [10].

Isso foi acompanhado ainda de uma atualização na asa dianteira e na placa final no GP da Grã-Bretanha (inserção).

Photo by: Giorgio Piola Detalhe técnico

Uma visão geral da nova e da velha asa dianteira com a nova asa ostentando a aleta flap de ponta aberta e a junção da placa final (superior).

Photo by: Giorgio Piola Comparação dos bicos

A forma do bico e como este interagia com a asa dianteira também foi modificada para Silverstone.

Photo by: Uncredited Detalhe técnico

A traseira do MCL60 separada do resto do carro, com a estrutura de metal de montagem do pilar, com detalhes da suspensão interna e do resfriamento traseiro.

Photo by: Uncredited Detalhe técnico

O assoalho e a seção em forma de "babador" sendo fixadas ao carro, o que nos dá uma bela visão das cercas do assoalho.

Photo by: Roberto Chinchero Detalhes da carenagem

Os defletores internos da carenagem também trabalham em conjunto com as "guelras de resfriamento" na carenagem externa.

Photo by: Giorgio Piola Comparação da asa traseira de Monza e Zandvoort

O GP da Holanda trouxe uma nova seção de ponta da asa traseira, com o arranjo de ponta aberta que várias rivais já haviam adotado. Uma placa final fechada com painel cortado que havia sido usado no GP da Bélgica, um design usado extensivamente pela Mercedes em 2022 e 2023 (inserção) que teve sua origem na Alpine em 2022.

Photo by: Uncredited Detalhe do tambor de freio

Uma olhada na montagem do freio traseiro sem a carenagem nos dá uma visão sobre como que o ar frio é entregue aos vários componentes.

Photo by: Uncredited Detalhe técnico

Uma olhada rara no lado inferior do bico e a montagem da asa dianteira.

Photo by: Giorgio Piola Detalhe técnico

Tinta flo-viz pintada na asa traseira e na asa beam no GP da Itália, com a equipe buscando confirmação visual de que a performance é a esperada.

Photo by: Giorgio Piola MCL60 no GP de Singapura

Outro grande pacote de atualização chegou no GP de Singapura, com mudanças no sidepod e na cobertura do motor para incorporar melhor as ravinas que vimos em outros carros.

Photo by: Jon Noble Detalhe técnico

Uma visão em close das ravinas mais profundas presentes na seção em rampa do sidepod do MCL60.

Photo by: Jon Noble Detalhe técnico

Outro ângulo mostrando a nova carenagem do sidepod, que nos dá também uma visão do design revisado da asa de borda.

Photo by: Giorgio Piola Detalhe da asa traseira

A McLaren introduziu também outra variante da seção de borda com ponta aberta, com uma seção bem mais larga sendo usada para aumentar a gama da asa, sendo usada por Norris.

Photo by: Giorgio Piola Desenvolvimento do assoalho do MCL60

Uma nova asa de borda e assoalho foram instalados no MCL60, que novamente alongaram a asa de borda, agora ficando mais estreita na traseira do assoalho.

Photo by: Giorgio Piola Detalhe técnico

A McLaren utilizou uma grade kiel de testes abaixo da asa traseira no México para obter dados sobre a performance da asa e dos componentes ao redor.

Photo by: Filip Cleeren Detalhe técnico

Uma asa traseira de baixo downforece e uma asa beam de plano duplo foi usada em Las Vegas.

Aqui está a lista de componentes listados pela McLaren como modificados nos documentos de apresentação do carro, entregue à FIA no começo de cada etapa.

Arábia Saudita Asa traseira Difusor

Austrália Cobertura menor do motor Cercas do assoalho

Azerbaijão Assoalho Asa traseira Asa Beam

Miami Nada

Mônaco Cercas do assoalho Formato de entrada dos dutos de freio dianteiros Corte da cerca inferior dos dutos de freio traseiros Asa traseira Asa beam

Espanha Aletas dos dutos de freio dianteiros

Canadá Asa traseira Asa beam

Áustria Entrada dos sidepods Retrovisores Halo Borda do assoalho, asa de borda, parte inferior do assoalho e difusor Cobertura do motor Venezianas de resfriamento

Grã-Bretanha Asa dianteira Bico Aletas dos dutos de freio traseiros Carenagem da suspensão traseira

Hungria Nada

Bélgica Asa beam Asa traseira Placa final da asa traseira

Holanda Asa beam Asa traseira

Itália Asa dianteira Asa beam traseira Dutos de freio dianteiros Placa final da asa traseira Aletas dos dutos de freio traseiros

Singapura Placa final da asa dianteira (ângulo de outwash) Entrada dos sidepods / espelho e hastes Halo Assoalho - cercas, bordas, difusor, etc Cobertura do motor Aletas dos dutos de freio traseiros Carenagem da suspensão Placa final da asa traseira Asa beam

Japão Empacotamento da entrada do sidepod Asa Beam

Catar Nada

EUA Nada

México Entrada maior dos dutos de freio dianteiros Saída maior de resfriamento traseiro

Brasil Nada

Las Vegas Asa beam de elemento único Mudança de perfil da asa traseira

Abu Dhabi

Nada

DRUGOVICH e BORTOLETO na mesma equipe de F1? Brasileiros falam sobre 2024 e ALÉM na ASTON e MCLAREN

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #263 – Max mais incomodado? Briga pela P2 acirrada? O que esperar da F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!