Yuki Tsunoda deu mais um passo em direção a uma potencial vaga na F1 em 2021, ao completar seu primeiro teste pela AlphaTauri em Ímola, pilotando um carro da Toro Rosso, o STR13 de 2018.

A sessão só contribui para o ímpeto crescente de Tsunoda para fazer parceria com Pierre Gasly na AlphaTauri na próxima temporada, como substituto de Daniil Kvyat.

Tsunoda completou mais de 300 km necessários para uma superlicença da FIA, mas também precisa terminar entre os cinco primeiros na F2 nesta temporada para se qualificar a uma vaga em 2021.

Depois de testar em condições úmidas pela manhã, Tsunoda foi capaz de completar algumas corridas com pista seca à tarde, gerenciando voltas de classificação e simulações de corrida.

Refletindo sobre seu primeiro dia de testes na F1, Tsunoda disse que embora o carro em si fosse mais fácil de guiar do que ele esperava, era também mais desafiador fisicamente.

“Foi mais fácil de guiar, mas também mais difícil fisicamente”, disse Tsunoda. “Eu esperava que fosse um pouco menos difícil fisicamente, especialmente no pescoço. Porque na Fórmula 2, eu não sinto muito meu pescoço, e ele é muito forte.”

“Depois que guiei um carro de Fórmula 1 hoje, senti uma grande dificuldade, especialmente na zona de frenagem e no desempenho da frenagem. A força de frenagem é maior do que eu esperava. Preciso de muito treinamento até talvez a próxima sessão e o próximo evento para guiar um carro de Fórmula 1.”

Tsunoda também disse que a potência do carro de F1 foi um grande avanço em relação ao que está acostumado na F2.

“Depois de pisar no acelerador, inicialmente sinto a grande potência do motor que não sinto muito na Fórmula 2”, disse Tsunoda. “Acho que a potência é mais do que eu esperava e isso foi, mesmo na chuva.”

“Mesmo em condições de chuva, acho que foi mais desempenho ​​do que eu senti na Fórmula 2 em condições secas. Essa foi a maior surpresa de hoje.”

Tsunoda foi capaz de aproveitar suas experiências no simulador da Red Bull para se acostumar com o volante complexo e as várias configurações do carro de F1, mas ficou satisfeito com a forma como conseguiu isso no final do dia.

“A experiência dos treinos no simulador da Red Bull me ajudou muito a me acostumar muito rapidamente, e o final da sessão foi realmente consistentemente rápido”, disse Tsunoda.

“Mesmo no simulador de corrida, os tempos de volta foram realmente consistentes, mesmo quando estou fazendo muitas coisas na direção a cada volta, quase todas as curvas. Esse foi um bom passo para mim.”

É amplamente esperado que Tsunoda apareça em uma sessão de treinos de F1 com a AlphaTauri antes do final da temporada, e já está confirmado para participar do teste de jovens no final do ano em Abu Dhabi.

Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project, tests the AlphaTauri 1 / 10 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project, tests the AlphaTauri 2 / 10 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project, tests the AlphaTauri 3 / 10 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project, tests the AlphaTauri 4 / 10 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project, leaves the pits in the AlphaTauri 5 / 10 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project, in his car 6 / 10 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project, tests the AlphaTauri 7 / 10 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project, tests the AlphaTauri 8 / 10 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project, tests the AlphaTauri 9 / 10 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project 10 / 10 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

