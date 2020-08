Sebastian Vettel teve dois finais de semana difíceis em Silverstone, e não conseguiu ir além do décimo lugar nas corridas. E após diversas reclamações do tetracampeão, a Ferrari conseguiu encontrar a origem dos problemas no carro do alemão e, com isso, Vettel terá um chassi novo para o GP da Espanha de Fórmula 1, que acontece neste final de semana em Barcelona.

O tetracampeão falou constantemente sobre a falta de confiança que tinha em seu SF1000 e sofreu uma rodada na primeira curva durante o GP dos 70 Anos, que estragou o resto de sua corrida.

O chefe da equipe, Mattia Binotto, disse após a corrida no domingo que considerava uma mudança de chassi para Vettel como forma de resolver seus problemas.

A equipe confirmou a mudança de chassi para o GP da Espanha após encontrar um problema no carro.

"Sebastian terá um novo chassi, porque na análise pós-corrida de Silverstone, encontramos uma falha causada por um impacto na zebra", disse o engenheiro-chefe de chassi Simone Resta. "Não é responsável por uma grave diferença de performance, mas era a decisão lógica a ser tomada".

A Ferrari sofreu para se manter entre os primeiros colocados ao longo das primeiras corridas de 2020, devido a uma grande queda na velocidade de reta em comparação com 2019. Charles Leclerc conseguiu dois pódios e terminou o último GP em quarto após uma estratégia ambiciosa de apenas uma parada.

Resta disse que a Ferrari está se preparando para um final de semana complicado na Espanha, mas acha que os desafios serão similares devido ao clima quente.

"Chegamos em Barcelona sabendo que não será um final de semana fácil para nós, devido à pré-temporada, em fevereiro. Porém, ao longo das cinco corridas, demos nosso melhor para tentar melhorar a performance do carro, extraindo todo seu potencial".

"Vamos ter um clima muito mais quente, com temperaturas acima de 40 graus. Será um fator importante, principalmente sobre os pneus, como vimos em Silverstone".

