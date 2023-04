Carregar reprodutor de áudio

A Ferrari não quer deixar pontas soltas na defesa de Carlos Sainz em relação à punição que o espanhol recebeu no GP da Austrália, terceira etapa da temporada 2023 da Fórmula 1.

A punição de cinco segundos imposta ao piloto da escuderia após contato na Curva 1 com Fernando Alonso, na segunda relargada com largada parada, foi considerada uma penalidade pesada demais, já que o espanhol caiu de quarto para 12º, fora da zona de pontuação.

A equipe de Maranello solicitou à FIA uma revisão nos termos do artigo 14.1.1. do Código Desportivo Internacional, uma vez que os cinco segundos deduzidos durante a corrida não caberia recurso ​​de acordo com o regulamento desportivo da Fórmula 1.

A Ferrari deve fornecer um novo elemento significativo e relevante para tentar mudar o veredito do painel de comissários do GP da Austrália, que será chamado especificamente para avaliar as evidências fornecidas.

As imagens do contato, vistas e revistas de todos os ângulos, levaram os comissários a atribuir a responsabilidade a Sainz após o contato a Alonso, que rodou e ficou na retaguarda do pelotão. Logo depois, a imagem de outra bandeira vermelha voltou a aparecer 'anulando' o ocorrido porque a ordem antes do caos da primeira curva foi restabelecida, mas a punição a Sainz foi mantida mesmo assim.

A análise da telemetria e das posições do GPS, porém, revelam um fato interessante: Alonso, no Aston Martin AMR23, teria freado cedo para evitar a colisão com o Mercedes W14 de Lewis Hamilton que estava na frente, tanto que Pierre Gasly, no Alpine A523, é obrigado a bloquear para evitar a colisão com o espanhol e opta por entrar pela brecha.

Caso houvesse alguma dúvida de que o francês poderia ter virado sem ampliar sua trajetória em direção à pista de escape, os dados de telemetria mostram que Sainz não se aproximou da curva 1 rápido o suficiente para impedi-lo, em vez disso, ele havia saído antes, mas se viu diante de um Aston Martin bastante lento.

Abaixo estão os dados de telemetria, extraídos pelo nosso editor Giunluca D'Alessandro: no gráfico à esquerda você pode ver a velocidade obviamente menor de Alonso em comparação com uma volta anterior, enquanto no gráfico à direita você pode ver como Sainz (vermelho linha) freia antes de Alonso (linha verde) e não tinha intenção de bater no espanhol.

Se a revisão for aceita, a escuderia poderia tentar mostrar que Sainz não havia pisado no freio e, portanto, não havia intenção de prejudicar seu compatriota. O próprio Alonso, em declarações após a corrida, havia admitido que o efeito da penalidade do piloto da Ferrari foi exagerado.

A equipe será capaz de realizar sua defesa? O precedente mais imediato de uma situação semelhante para a Ferrari foi depois do GP do Canadá de 2019: Sebastian Vettel havia fechado Hamilton após cortar a chicane e foi privado da vitória em Montreal ao ser rebaixado para o segundo lugar como resultado de uma penalidade de cinco segundos. Os testes propostos foram ineficazes e a revisão foi rejeitada. Agora em Maranello eles tentam novamente.

