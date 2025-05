Fernando Alonso, bicampeão da Fórmula 1 acredita que o designer Adrian Newey gostaria de ter começado ainda mais cedo em sua nova equipe Aston Martin para atacar o regulamento da próxima temporada, mas que ele está focado em 2026.

Newey foi apresentado no ano passado como o novo parceiro técnico da Aston Martin, mas a equipe esperou até o início de março para que o ex-Red Bull começasse a trabalhar em seu novo empregador. Uma vez no cargo, seu foco firme agora é iniciar o ciclo de regulamentos de 2026 com o pé direito.

Mas a Aston está lutando pelo desempenho em 2025 contra seus rivais de meio de grid, e as sugestões de que o 'guru' do design poderia ser incluído no processo de desenvolvimento do carro atual já foram descartadas pelo chefe de equipe, Andy Cowell.

Alonso, que ainda não marcou nenhum ponto nesta temporada, sentiu que essa era a decisão certa e sugeriu que o início de Newey em março já era mais tarde do que o lendário projetista gostaria para ter o melhor início nas regras de 2026.

"Acho que ele provavelmente teria preferido entrar na equipe há um ano e começar em 2026. Portanto, mesmo para o projeto de '26, tenho certeza de que ele acha que é tarde", disse Alonso. "Portanto, entendo perfeitamente que ele precisa se concentrar apenas no carro do próximo ano. Ele não fez o carro deste ano, ele não tocou no carro, ele não projetou o carro, então eu não acho que cabe a ele consertar o carro".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

O bicampeão disse que almoçou na nova fábrica da Aston Martin em Silverstone com Newey antes de Miami, e disse que saiu convencido de que as dificuldades da equipe em 2025 não terão nenhum tipo de efeito persistente sobre a forma como ela se recuperará quando a nova era começar.

Ele acrescentou que Newey e outras contratações importantes que se juntarem à equipe poderão trazer uma experiência inestimável em campeonatos para a ambiciosa equipe de propriedade de Lawrence Stroll.

Perguntado se a conversa com Newey havia lhe dado uma fé renovada na capacidade da equipe de dar a volta por cima, ele respondeu: "Na verdade, não, acho que nunca perdi a confiança, não estou muito preocupado com o próximo ano".

"Acho que este ano é apenas uma continuação de alguns dos problemas que encontramos nas duas últimas temporadas, e não conseguimos superar alguns dos obstáculos que encontramos".

"Para o ano que vem, com os novos regulamentos e Adrian a bordo, acho que nada do carro deste ano será incluído no projeto do ano que vem. É uma reinicialização completa, portanto não estou muito preocupado com o próximo ano".

"Há um melhor entendimento de onde estamos com falta de capacidade e onde estamos atrás de algumas das principais equipes. Além disso, algumas das novas pessoas que entraram para a equipe têm uma boa referência, pois vêm de equipes que disputam campeonatos mundiais, portanto, sabem o que é necessário", concluiu.

GUERRA FRIA na McLaren, MAX NO AUGE e Hamilton ABALADO pré-Miami | THIAGO FAGNANI, repórter da BAND

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Versão áudio: GUERRA FRIA na McLaren, MAX NO AUGE e Hamilton ABALADO pré-Miami | THIAGO FAGNANI, repórter da BAND

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!